Air Algérie relie enfin l’Algérie à la Tunisie pour des étés inoubliables

Air Algérie inaugure une nouvelle liaison saisonnière entre Constantine et Monastir, enrichissant les options de voyage vers la Tunisie.

Disponible du 22 juin au 9 octobre 2026, cette ligne offre deux vols hebdomadaires. Les réservations s’effectuent exclusivement en agence, ajoutant Monastir comme destination directe depuis l’Algérie.

Nouvelle desserte estivale entre Constantine et Monastir

Air Algérie enrichit son réseau de vols en introduisant une nouvelle liaison saisonnière entre Constantine et Monastir.

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Cette ligne aérienne, active du 22 juin 2026 au 9 octobre 2026, propose deux vols hebdomadaires, répondant ainsi à la demande estivale croissante.

Les billets pour cette destination ne sont pas disponibles en ligne et doivent être réservés directement dans les agences d’Air Algérie.

Cette initiative renforce les connexions entre l’Algérie et la Tunisie, offrant aux voyageurs une nouvelle option pour explorer la côte est tunisienne durant la haute saison touristique.

Monastir, une nouvelle destination estivale pour les Algériens

Jusqu’à récemment, Tunis était la seule ville tunisienne accessible en vol direct depuis l’Algérie. L’ajout de Monastir comme deuxième destination tunisienne accessible directement est une avancée significative pour les voyageurs algériens.

Cette nouvelle liaison permet de diversifier les options de voyage et d’explorer une autre facette de la Tunisie.

Monastir, avec ses plages magnifiques et son riche patrimoine culturel, devient ainsi une destination attrayante pour les vacances d’été.

Cette ouverture facilite l’accès à la côte est tunisienne, offrant une alternative séduisante pour les vacanciers en quête de nouvelles expériences.

L’aéroport de Constantine, un nouveau hub vers la Tunisie

L’aéroport de Constantine se positionne désormais comme le troisième point de départ en Algérie pour des vols directs vers la Tunisie, après Alger et Oran.

Cette nouvelle connexion renforce les liens aériens entre les deux pays, offrant aux voyageurs une alternative pratique pour rejoindre la Tunisie.

Air Algérie, Tunisair, et Nouvelair continuent d’assurer des services réguliers principalement vers Tunis, élargissant ainsi les options de voyage.

Pour obtenir des informations précises sur les prix des billets et les horaires des vols, il est nécessaire de contacter directement les agences d’Air Algérie.

Cette démarche garantit aux passagers d’accéder aux informations les plus récentes et précises pour planifier leur voyage.