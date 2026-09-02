Air Algérie relie Montréal à Alger chaque jour avec le confort moderne de l’A330-900neo

Découvrez la nouvelle desserte quotidienne entre Montréal et Alger, assurée par Air Algérie avec l’Airbus A330-900neo.

Seule compagnie à proposer cette liaison directe, Air Algérie garantit confort et sécurité, tout en s’inscrivant dans le cadre du renouvellement de sa flotte long-courrier.

Une liaison quotidienne entre Montréal et Alger

Air Algérie propose désormais un vol quotidien entre Montréal et Alger, utilisant l’Airbus A330-900neo, un appareil moderne pouvant accueillir 308 passagers.

Ce choix s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte long-courrier de la compagnie, garantissant confort et sécurité aux voyageurs.

Cette fréquence quotidienne assure une continuité des déplacements entre l’Algérie et le Canada, même après la période estivale.

En l’absence de concurrence directe, Air Algérie reste la seule option pour un trajet sans escale entre ces deux destinations, facilitant ainsi les échanges entre les deux pays.

Air Algérie seule sur la liaison directe Montréal–Alger

La décision d’Air Canada de retirer ses vols directs entre Montréal et Alger, initialement prévus pour juin 2027, s’explique en partie par la hausse des coûts du carburant.

Cette augmentation des dépenses a poussé la compagnie à réévaluer sa stratégie et à ajuster son réseau de vols.

En l’absence d’Air Canada, Air Algérie conserve l’exclusivité sur cette liaison directe, offrant ainsi aux voyageurs une option sans escale entre les deux villes. Cette situation renforce la position d’Air Algérie sur le marché, facilitant les échanges entre l’Algérie et le Canada.

Un été 2026 exceptionnel

Durant l’été 2026, Air Algérie a considérablement renforcé sa liaison entre Montréal et Alger, atteignant jusqu’à 12 vols hebdomadaires, avec deux rotations quotidiennes à certaines périodes.

Cette augmentation de fréquence a permis de répondre à une demande croissante, tout en offrant plus de flexibilité aux voyageurs.

L’aéroport international d’Alger a activement promu cette liaison en mettant en avant le confort et la sécurité de l’Airbus A330-900neo.



Une vidéo publiée sur sa page Facebook a souligné les avantages de cet appareil moderne, renforçant ainsi l’attrait de cette connexion directe entre l’Algérie et le Canada.