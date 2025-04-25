Air Algérie renforce sa flotte : un nouvel Airbus A320 pour la liaison Alger-Paris

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, continue de renforcer sa flotte pour offrir à ses passagers une expérience de vol toujours plus confortable et sécurisée. Dans cette dynamique, elle vient d’acquérir un nouvel Airbus A320, un avion réputé pour son efficacité et sa fiabilité. Ce nouvel appareil sera dédié à la liaison Alger-Paris, l’une des routes les plus fréquentées par la compagnie.

Découvrez dans cet article comment ce nouvel ajout à la flotte d’Air Algérie va améliorer le service sur cette ligne très prisée.

Air Algérie renforce ses opérations avec un deuxième Airbus A320

Pour répondre à une demande croissante, notamment sur les lignes internationales, Air Algérie a décidé d’augmenter sa capacité opérationnelle en affrétant un second Airbus A320. Cette décision s’inscrit dans une stratégie d’amélioration de la régularité et de la ponctualité des vols, tout en optimisant sa flotte de moyen-courriers.

Depuis le 17 avril 2025, ce nouvel appareil est exploité sur la ligne Alger-Paris, loué auprès de la compagnie française Amélia sous un contrat ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance). Ce type de contrat offre à Air Algérie une solution flexible pour gérer l’augmentation de la demande sans avoir à investir dans l’achat d’un nouvel avion.

Un choix stratégique pour la ligne Alger-Paris

La ligne Alger-Paris, essentielle pour Air Algérie, bénéficie de l’ajout de ce nouvel Airbus A320. Cette route, très fréquentée par la communauté algérienne en France, les voyageurs d’affaires et les touristes, nécessite une capacité accrue pour répondre à la demande. L’introduction de cet avion permettra d’augmenter la fréquence des vols, de minimiser le surbooking et d’améliorer le confort des passagers.

L’A320, réputé pour sa fiabilité et son efficacité énergétique, contribuera également à optimiser les coûts d’exploitation. Ce renforcement s’inscrit dans une démarche plus large de diversification et de modernisation de la flotte d’Air Algérie, qui comprend également deux Boeing 737-800 et un autre Airbus A320.

Modernisation et diversification : le nouveau visage de la flotte d’Air Algérie

La stratégie de modernisation et de diversification de la flotte d’Air Algérie ne se limite pas à l’acquisition de nouveaux Airbus A320. En effet, la compagnie aérienne nationale a également loué deux Boeing 737-800 auprès de Sky Up Airlines et Ascend Airways, ainsi qu’un autre Airbus A320 de NouvelAir Tunisie.

Cette variété d’appareils permet à Air Algérie de s’adapter aux différentes configurations de vol, optimisant ainsi son service sur ses lignes domestiques et internationales. Avec une flotte comprenant également 23 Boeing 737-800, cinq Boeing 737-600 et huit Boeing 737 MAX en commande, Air Algérie démontre sa volonté de répondre efficacement à la demande croissante de ses passagers.