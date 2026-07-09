Air Algérie renforce ses liaisons estivales avec un nouvel Airbus pour des vacances en France

Air Algérie se prépare pour l’été 2026 en renforçant sa flotte avec la location d’un Airbus A320 auprès d’Avion Express.

Cette initiative vise à répondre à la forte demande estivale, notamment sur les lignes vers la France, tout en évitant retards et annulations.

Air Algérie renforce sa flotte pour l’été 2026

Air Algérie a pris l’initiative de renforcer sa flotte pour l’été 2026 en louant un Airbus A320 auprès d’Avion Express.

Cette location, qui s’étend du 1er juillet au 24 octobre 2026, vise à répondre à la forte demande sur les lignes vers la France.

En intégrant cet appareil, la compagnie espère éviter les retards et annulations durant la saison touristique.

L’Airbus A320 sera déployé sur plusieurs liaisons internationales, notamment vers des destinations françaises, afin d’assurer un service fluide et efficace pour les voyageurs.

Destinations desservies par le nouvel Airbus

Le nouvel Airbus A320 loué par Air Algérie desservira 12 destinations en France, notamment Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Montpellier, Nantes, Nice, Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Strasbourg et Toulouse.

En plus de ces liaisons, l’appareil effectuera des vols vers des destinations internationales telles qu’Antalya et Istanbul en Turquie, Le Caire, Hurghada et Sharm el-Cheikh en Égypte, Djerba, Monastir et Tunis en Tunisie, ainsi que Rome-Fiumicino en Italie et Londres-Stansted au Royaume-Uni.

En Algérie, l’Airbus A320 sera également utilisé pour des vols intérieurs et internationaux au départ de villes comme Batna, Biskra, Constantine, Oran et Sétif.

Cette stratégie permet à Air Algérie de renforcer sa capacité de transport pendant la haute saison estivale, tout en assurant des services réguliers et programmés pour répondre à la demande croissante des voyageurs.

Une stratégie de location pour une capacité accrue

Air Algérie mise sur le contrat ACMI avec Avion Express pour augmenter sa capacité sans achat direct d’appareils.

Cette stratégie permet à la compagnie de disposer d’un Airbus A320 avec équipage, répondant ainsi à la demande croissante durant la haute saison estivale.

En attendant la livraison de nouveaux avions dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte, cette solution temporaire assure une flexibilité opérationnelle.

Avion Express, basé en Lituanie, est reconnu pour son expertise dans l’affrètement d’avions. Leur partenariat avec Air Algérie s’inscrit dans une démarche stratégique visant à optimiser les opérations et à garantir un service de qualité aux passagers.