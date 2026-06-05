Air Algérie repense ses services au sol pour améliorer l’expérience des voyageurs

Air Algérie amorce une transformation stratégique en transférant son activité d’assistance au sol à sa filiale AH Ground Operations.

Cette réorganisation vise à optimiser les ressources et à améliorer l’expérience des passagers, tout en s’inscrivant dans un plan ambitieux pour atteindre 10 millions de passagers d’ici 2026.

Transfert stratégique des services au sol

Air Algérie Intérieur a récemment officialisé le transfert de ses activités d’assistance au sol vers AH Ground Operations, une filiale spécialisée du groupe Air Algérie.

#GOOD_TO_KNOW | Lancement des activités de la filiale AH Ground Operations d’Air Algérie Dans le cadre de la restructuration d’Air Algérie en groupe aéronautique intégré, sa filiale Domestic Airlines a transféré ses opérations d’assistance en escale à AH Ground Operations. ⤵️ pic.twitter.com/RhafD65a8D — NewsAero_Africa (@News_aero) June 2, 2026



Cette réorganisation a été scellée par la signature d’une convention-cadre entre Saïd Ben Azzouz et Issam Ben Saïd.

Les services concernés incluent l’assistance aux passagers, l’enregistrement, l’embarquement, le traitement des bagages, ainsi que le chargement et le déchargement des avions.

Cette initiative vise à renforcer la flexibilité opérationnelle et à optimiser l’utilisation des ressources, en consolidant la spécialisation des filiales pour une meilleure efficacité.

Impact sur l’expérience des voyageurs

À court terme, les voyageurs pourraient ne pas percevoir immédiatement les effets de cette réorganisation sur leurs trajets.

Cependant, l’objectif est d’améliorer la fluidité des processus tels que l’enregistrement et la gestion des bagages, ce qui pourrait réduire les retards et améliorer la ponctualité des vols.

Dans un contexte plus large, cette réorganisation s’inscrit dans la stratégie d’Air Algérie pour optimiser ses performances globales.

En visant près de 10 millions de passagers d’ici 2026, la compagnie cherche à renforcer son efficacité opérationnelle et à offrir une expérience de voyage plus fluide et agréable.

Structuration des activités d’Air Algérie

Air Algérie s’engage dans une réorganisation ambitieuse en structurant ses activités autour d’entités spécialisées.

Chaque branche, qu’il s’agisse des vols domestiques, de la maintenance, du catering, du cargo ou des services au sol, se concentre désormais sur son cœur de métier.

Cette approche permet une meilleure allocation des ressources et une expertise accrue dans chaque domaine.

Pour garantir le succès de cette transformation, il est crucial de disposer de moyens humains adéquats, de programmes de formation adaptés et d’outils de suivi performants.

Une coordination efficace entre les filiales est également essentielle pour assurer une synergie optimale et atteindre les objectifs fixés.