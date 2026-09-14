Air Algérie reporte l’ouverture de la ligne Alger-Delhi, les voyageurs s’interrogent

Le report de la ligne Alger-Delhi par Air Algérie suscite des interrogations chez les voyageurs et les professionnels du tourisme.

Entre contraintes opérationnelles, enjeux économiques et démarches diplomatiques, cette décision soulève des questions sur son origine, ses conséquences et les perspectives de lancement de cette liaison stratégique.

Air Algérie reporte la ligne Alger-Delhi : quelles raisons ?

Air Algérie a récemment annoncé le report de l’ouverture de sa ligne Alger-Delhi, invoquant plusieurs raisons officielles.

Air Algérie retire sa demande d’autorisation pour Alger–Delhi. La ligne prévue le 25 octobre ne sera pas lancée. Ce que ce retrait dit sur la stratégie asiatique d’Air Algérie 👇 Pas de réservations ouvertes depuis juin. Retrait silencieux du programme cette semaine selon… pic.twitter.com/358rPIbwba — Khier Saidani (@khiersaidani) September 12, 2026



Parmi celles-ci, des défis logistiques liés à la préparation des infrastructures et à la coordination des vols ont été soulignés. Les responsables de la compagnie ont également mentionné des considérations économiques, notamment la nécessité d’assurer une rentabilité suffisante pour cette nouvelle liaison.

En outre, des facteurs politiques pourraient également avoir joué un rôle dans cette décision. Les autorités algériennes et indiennes n’ont pas encore finalisé certains accords bilatéraux essentiels pour le bon fonctionnement de cette ligne aérienne. Les déclarations des responsables d’Air Algérie reflètent une volonté de garantir un service de qualité dès le lancement.

Les voyageurs face à l’incertitude : quelles conséquences ?

Le report de la ligne Alger-Delhi a suscité de vives préoccupations parmi les voyageurs qui avaient planifié d’utiliser ce service.

Beaucoup expriment leur frustration face à l’incertitude de leurs projets de voyage, certains ayant déjà réservé des hôtels et des activités en Inde. « C’est décevant, nous avions tout organisé pour nos vacances », confie un couple de voyageurs.

Les agences de voyage et le secteur touristique ressentent également les répercussions de ce report. Selon un expert du secteur, « ce type de retard peut nuire à la confiance des clients et affecter les réservations futures ». Les professionnels s’inquiètent des pertes financières et de l’impact sur leur réputation.

Perspectives d’avenir pour la ligne Alger-Delhi

Air Algérie reste optimiste quant à l’avenir de la ligne Alger-Delhi, envisageant une ouverture potentielle dès que les obstacles actuels seront surmontés.

La compagnie travaille activement à renforcer ses infrastructures et à finaliser les accords bilatéraux nécessaires. Des discussions sont en cours pour fixer une nouvelle date d’inauguration, avec l’objectif de lancer la ligne dans les prochains mois.

Une fois opérationnelle, cette liaison pourrait offrir d’importantes opportunités économiques et culturelles. Elle faciliterait les échanges commerciaux et touristiques entre l’Algérie et l’Inde. Air Algérie prévoit également des campagnes de communication pour regagner la confiance des voyageurs et promouvoir cette nouvelle destination.