Air Algérie reprend ses vols Alger-Amman dès janvier 2027 avec des billets à prix réduit

Après près de dix mois d’interruption, Air Algérie s’apprête à reprendre ses vols entre Alger et Amman.

La compagnie nationale a fixé la date de retour de cette liaison internationale et accompagne sa réouverture d’une promotion sur les billets aller-retour, avec des tarifs accessibles dès janvier 2027.

Alger–Amman : Air Algérie reprend ses vols dès le 1er janvier 2027

La liaison aérienne entre Alger et Amman sera de nouveau opérationnelle à partir du 1er janvier 2027. Selon une note de la division commerciale d’Air Algérie, datée du 8 novembre 2026, le programme de vols s’étendra jusqu’au 27 mars 2027.

Cette desserte avait été suspendue en mars 2026 dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. La compagnie avait alors interrompu plusieurs liaisons régionales, notamment vers Beyrouth, au Liban, Doha, au Qatar, et Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La reprise des vols vers la capitale jordanienne marque ainsi le rétablissement d’une liaison directe entre les deux pays, après plusieurs mois durant lesquels les voyageurs devaient se tourner vers d’autres solutions pour effectuer ce trajet.

Billets Alger–Amman : des tarifs promotionnels dès 63 500 DA

Pour accompagner cette reprise, Air Algérie met en place une offre promotionnelle sur les billets aller-retour. Le tarif au départ d’Alger vers Amman commence à 63 500 dinars algériens, toutes taxes comprises.

Les voyageurs effectuant le trajet inverse peuvent également profiter de prix réduits. Pour un aller-retour entre Amman et Alger, le tarif débute à 446 dinars jordaniens TTC.

La promotion concerne les voyages effectués entre le 1er janvier et le 27 mars 2027. Toutefois, les réservations doivent être réalisées avant le 30 novembre 2026 pour bénéficier de ces prix préférentiels.

Ces montants constituent des tarifs de départ. Le prix final peut évoluer en fonction des disponibilités et des conditions de réservation au moment de l’achat.

Royal Jordanian maintient six vols hebdomadaires entre Alger et Amman

Durant la suspension de la liaison d’Air Algérie, Royal Jordanian a continué d’assurer les déplacements entre les deux capitales. La compagnie jordanienne a même renforcé son programme à compter du 6 septembre 2026, passant à six vols par semaine.

Les rotations sont programmées les lundis, mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches, selon les informations communiquées par son représentant commercial en Algérie.

Au-delà de la liaison directe, Royal Jordanian propose également des correspondances via Amman vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, d’Asie et du Golfe. Le retour d’Air Algérie permettra désormais aux voyageurs de disposer d’une offre supplémentaire pour rejoindre la Jordanie.