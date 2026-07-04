Air Algérie reprend ses vols vers Moscou, une lueur d’espoir pour les voyageurs

Air Algérie annonce la reprise tant attendue de ses vols directs entre Alger et Moscou, prévue pour le 3 août 2026.

Avec trois liaisons hebdomadaires, cette initiative renforce les relations bilatérales entre l’Algérie et la Russie, tout en s’inscrivant dans un contexte de diversification des connexions internationales pour la Russie.

Reprise des vols directs entre Alger et Moscou

Air Algérie relance ses vols directs entre Alger et Moscou à partir du 3 août 2026, après une suspension depuis le 30 mars 2026.

✈️ La Russie approuve la demande d’Air Algérie pour trois vols hebdomadaires Moscou-Alger. 🇷🇺🇩🇿 L’approbation du programme de vols pour l’été 2026 a été accordée lors d’une rencontre entre le directeur de l’Agence fédérale russe du transport aérien, Dmitri Yadrov, et… pic.twitter.com/iWzbYKMHVA — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 27, 2026



Cette reprise, approuvée par Rosaviatsia le 26 juin 2026, prévoit trois vols hebdomadaires entre l’aéroport d’Alger et l’aéroport international Cheremetievo de Moscou.

La décision résulte d’une rencontre entre le directeur de Rosaviatsia et l’ambassadeur d’Algérie en Russie, soulignant l’importance des relations bilatérales.

Cette reprise marque un nouveau chapitre dans les échanges aériens entre les deux pays, renforçant les liens malgré les pressions extérieures.

Un tournant dans les relations algéro-russes

La reprise des vols entre Alger et Moscou est cruciale pour les relations bilatérales, symbolisant un renforcement des liens malgré les défis internationaux.

La rencontre entre Dmitri Yadrov, directeur de Rosaviatsia, et Toufik Djouama, ambassadeur d’Algérie en Russie, a été déterminante pour cette décision.

Les négociations, entamées en avril 2026, ont permis de surmonter les obstacles et de rétablir une connexion essentielle.

Ce rétablissement s’inscrit dans un contexte de pressions extérieures, où les deux nations cherchent à diversifier leurs partenariats et à consolider leur coopération stratégique.

Réservez dès maintenant pour le vol inaugural

Les réservations pour le vol inaugural du 3 août 2026 sont ouvertes via les canaux de vente habituels d’Air Algérie.

Ne manquez pas cette occasion unique de participer à la relance des vols directs entre Alger et Moscou, un événement marquant pour les voyageurs et les relations entre les deux pays.

Conformément aux réglementations des autorités russes, ces vols s’inscrivent dans un effort plus large de la Russie pour diversifier ses liaisons internationales.

Cette initiative témoigne de l’engagement des deux nations à renforcer leurs échanges et à offrir de nouvelles opportunités de voyage.