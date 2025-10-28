Air Algérie s’allie aux agences de voyage pour donner un nouveau souffle à ses réservations

Air Algérie, dans une démarche d’amélioration de ses services et de renforcement de sa présence dans le secteur du tourisme, a récemment organisé une rencontre avec plusieurs agences de voyage locales à Oran.

L’objectif optimiser la coopération commerciale, fluidifier le circuit de réservation et répondre efficacement aux évolutions des comportements des voyageurs.

Un partenariat prometteur a été signé avec Amadeus-Algérie pour le déploiement de solutions numériques adaptées.

Air Algérie et les agences de voyage : une alliance stratégique pour booster les réservations

La direction régionale d’Air Algérie à Oran a récemment initié une rencontre avec diverses agences de voyage locales.

Cette rencontre marque un tournant. On sent qu’Air Algérie veut vraiment impliquer les agences dans sa stratégie, pas seulement comme intermédiaires, mais comme partenaires à part entière.

Walid, 42 ans, gérant d’agence de voyages

Cette initiative vise à renforcer la coopération commerciale et à consolider la présence de la compagnie dans le secteur touristique. L’accent est mis sur l’amélioration du processus de réservation en collaboration avec les acteurs de la distribution.

Lors de cette réunion, les dirigeants d’Air Algérie ont pris en compte les préoccupations des professionnels du voyage.

Ils ont exprimé leur volonté de discuter des moyens d’améliorer la coopération opérationnelle, soulignant l’importance d’un échange direct et continu avec les agences pour mieux cerner les besoins en matière de distribution de billets et de gestion des réservations.

Un partenariat avec Amadeus-Algérie pour renforcer les compétences numériques

Dans le cadre de cette coopération, un accord de formation a été conclu entre Air Algérie et Amadeus-Algérie, expert en systèmes de réservation.

L’objectif est d’améliorer les compétences techniques des cadres commerciaux dans la gestion numérique des vols et l’utilisation des outils de réservation.

Amadeus-Algérie, en tant que partenaire technologique, soutiendra le déploiement de solutions numériques adaptées au réseau d’agences de voyage.

100 % du réseau concerné Les agences locales d’Oran seront formées aux nouveaux outils numériques développés avec Amadeus-Algérie.

Des sessions de formation régulières sont également prévues pour permettre aux équipes commerciales d’Air Algérie de répondre efficacement aux exigences des agences partenaires.

Optimisation des ventes et amélioration du service client : les ambitions d’Air Algérie

Air Algérie aspire à renforcer la transparence de ses offres et à simplifier le processus de réservation. Cette démarche s’inscrit dans un plan plus large visant à améliorer la qualité du service client et à optimiser les ventes via les agences.

La compagnie envisage ainsi de réduire la pression sur ses canaux de vente directs, en confiant davantage de missions commerciales aux agences partenaires.

C’est une démarche gagnant-gagnant : Air Algérie modernise son image tout en valorisant le réseau d’agences locales, véritable moteur du tourisme national.

Kamel, 50 ans, expert en tourisme

Face à une concurrence accrue, notamment sur les liaisons à forte demande entre l’Algérie et l’Europe, Air Algérie cherche à améliorer sa compétitivité.

La coopération avec les agences est perçue comme un levier stratégique pour mieux répondre à l’évolution des comportements des voyageurs et attirer une clientèle sensible à la qualité du service.