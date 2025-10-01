Air Algérie s’apprête à accueillir ses Airbus A330-900neo flambant neufs : un tournant majeur pour l’aviation algérienne

L’aviation algérienne est sur le point de connaître une évolution majeure avec l’arrivée prochaine des Airbus A330-900neo flambant neufs au sein de la flotte d’Air Algérie. Cette acquisition, qui marque un tournant décisif pour la compagnie nationale, promet de révolutionner le paysage aéronautique du pays.

Préparez-vous à découvrir comment ces nouveaux avions vont transformer l’expérience de vol et propulser l’Algérie sur la scène internationale de l’aviation. Restez connectés pour en savoir plus sur cette transition passionnante et ce qu’elle signifie pour l’avenir du transport aérien en Algérie.

Air Algérie se modernise avec l’acquisition de huit Airbus A330-900neo

En vue d’améliorer sa compétitivité et sa capacité d’accueil sur les lignes internationales, Air Algérie a passé commande de huit nouveaux Airbus A330-900neo. Ces avions, plus performants et économes en carburant, s’inscrivent dans le plan de renouvellement de la flotte de la compagnie.

TRANSPORT | Air Algérie plans to deploy its new Airbus A330-900 on flights connecting Algiers to Guangzhou (China) starting October 27, 2025. pic.twitter.com/aw9LRMKHGJ — Algeria Project (@Algeria3New) August 24, 2025

Le premier appareil devrait être livré à l’automne 2025, et tous les avions sont attendus avant la fin de cette même année. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de modernisation de la compagnie, qui vise à offrir une meilleure expérience à ses passagers tout en répondant aux normes internationales de l’aviation.

Les Airbus A330-900neo : une avancée technologique pour Air Algérie

Les Airbus A330-900neo, version modernisée de l’A330, sont dotés d’une meilleure performance énergétique grâce à des technologies innovantes. Ces avancées permettront à Air Algérie de réduire ses coûts opérationnels tout en optimisant l’efficacité sur les vols long-courriers.

De plus, ces appareils offrent une expérience passager améliorée avec une cabine moderne et des équipements de pointe pour le confort des voyageurs. Ils remplaceront progressivement les modèles actuels, notamment l’Airbus A330-200, permettant ainsi à la compagnie de répondre efficacement à la demande croissante sur ses routes internationales.

Déploiement des Airbus A330-900neo sur les liaisons internationales

Les nouveaux Airbus A330-900neo d’Air Algérie seront déployés sur plusieurs routes internationales.

Dès le 6 novembre, un des trois vols hebdomadaires Alger-Pékin sera assuré par ce nouvel avion, remplaçant l’Airbus A330-200.

ar ailleurs, une nouvelle liaison directe Alger-Guangzhou (Canton) sera inaugurée le 29 octobre, également opérée par un A330-900neo. Ces appareils permettront aussi l’ouverture de nouvelles routes, comme un quatrième vol Alger-Djeddah à partir du 4 novembre et une ligne vers Médine dès le 5 novembre.

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté d’Air Algérie d’élargir son réseau international.