Air Algérie s’apprête à accueillir son 4e Airbus A330-900neo, un événement attendu avec impatience

Air Algérie s’apprête à accueillir son quatrième Airbus A330-900neo, actuellement en phase finale de préparation à Toulouse.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation et d’extension de la flotte de la compagnie aérienne, qui vise à renforcer ses liaisons long-courriers et à accompagner l’augmentation attendue du trafic aérien.

Air Algérie se prépare à recevoir son 4e Airbus A330-900neo

Le quatrième Airbus A330-900neo d’Air Algérie, immatriculé 7T-VJF et surnommé provisoirement « Juliet Foxtrot« , est actuellement en phase finale de préparation sur le site d’Airbus à Toulouse. Il se prépare pour le vol d’acceptation client, une étape cruciale avant sa livraison officielle.



Ce vol permet aux représentants d’Air Algérie d’inspecter l’appareil et de réaliser des vérifications approfondies, y compris des contrôles de la cabine et des essais techniques en vol.

Si ces tests sont validés, la signature des documents de transfert de propriété sera organisée, ouvrant la voie à l’acheminement de l’avion vers sa base d’Alger.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan d’extension et de modernisation de la flotte d’Air Algérie, visant à améliorer ses performances et à accompagner la hausse attendue du trafic aérien.

Plan de modernisation de la flotte long-courrier d’Air Algérie

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation, Air Algérie a déjà accueilli trois Airbus A330-900neo depuis novembre 2025.

Ces avions, qui font partie d’une commande totale de dix appareils du même type, sont destinés à renforcer les liaisons long-courriers de la compagnie vers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Le cinquième Airbus A330-900neo est également en cours de préparation, témoignant de l’engagement continu d’Air Algérie dans le renouvellement et l’amélioration de sa flotte.

Cette initiative vise à répondre à la croissance attendue du trafic aérien et à améliorer les performances globales de la compagnie.

Le renouvellement de la flotte moyen-courrier et domestique d’Air Algérie : une stratégie ambitieuse !

En parallèle du renforcement de sa flotte long-courrier, Air Algérie a également lancé le renouvellement de sa flotte moyen-courrier.

Le premier Boeing 737 MAX 8 de la compagnie a été récemment repéré à l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt.

Cet appareil, avant sa livraison, doit encore être équipé de plusieurs systèmes modernes, dont l’ACARS pour la transmission de données.

De plus, Air Algérie envisage l’acquisition de 16 ATR 72-600 pour sa filiale dédiée aux vols domestiques.

Ces nouvelles acquisitions s’inscrivent dans le plan d’extension et de modernisation de la flotte d’Air Algérie, visant à améliorer ses performances et à accompagner la hausse attendue du trafic aérien.