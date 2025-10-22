Air Algérie s’apprête à accueillir son tout premier Airbus A330-900 ce 12 novembre, un événement marquant pour la compagnie aérienne

Air Algérie s’apprête à accueillir le premier Airbus A330-900 de sa flotte renouvelée, marquant le début d’un ambitieux programme d’expansion.

18 nouveaux avions prévus Le renouvellement de flotte concerne 18 appareils qui viendront moderniser et renforcer la flotte existante.

Avec l’ajout de nouvelles destinations internationales et le doublement des lignes africaines prévu pour 2028, la compagnie aérienne vise à renforcer sa présence sur la scène mondiale tout en soutenant la connectivité interne grâce à sa nouvelle filiale Domestic Airlines.

Un renouvellement de flotte historique pour Air Algérie

Le 12 novembre, l’aéroport d’Alger a accueilli le premier Airbus A330-900 d’Air Algérie, marquant le début du programme de renouvellement et d’expansion de la flotte de la compagnie.

🇩🇿| Le premier Airbus A330-900 de la compagnie nationale Air Algérie, vient de sortir des ateliers de peinture du constructeur européen #Airbus. L’avion, équipé du Wi-Fi à bord, s’est vêtu d’une nouvelle livrée. Pour rappel, Air Algérie a une commande de 8 Airbus A330-900 et 8… pic.twitter.com/8H2f3OmWAH — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) April 8, 2025



Cet avion est le premier des 18 nouveaux appareils que la compagnie prévoit d’acquérir.

Trois autres Airbus A330-900 rejoindront la flotte avant la fin de 2025, avec d’autres arrivées prévues en 2026. Ce renouvellement de flotte historique s’inscrit dans une stratégie d’expansion progressive et maîtrisée.

Expansion de la flotte et nouvelles destinations

En 2026, Air Algérie commencera à recevoir des ATR 72-600 destinés à sa nouvelle filiale Domestic Airlines, créée pour renforcer le réseau intérieur.

À partir de 2027, la compagnie accueillera également ses Boeing 737 Max-9, marquant une étape importante dans son plan d’expansion.

Par ailleurs, Air Algérie prévoit de doubler le nombre de destinations africaines desservies d’ici 2028.

De nouvelles dessertes internationales sont également prévues, notamment vers Rotterdam aux Pays-Bas et Guangzhou en Chine, élargissant ainsi son réseau global.

Renforcement des liaisons internationales et nationales

Air Algérie envisage de renforcer ses lignes vers Pékin, Doha, l’Egypte et la Turquie, tout en explorant des projets saisonniers vers l’Asie du Sud-Est.

Voir Air Algérie s’ouvrir à de nouvelles destinations, notamment en Asie, est une excellente nouvelle. Cela facilitera mes déplacements professionnels tout en renforçant les liens entre l’Algérie et le reste du monde.

Sarah, 34 ans, consultante en commerce international

Cette expansion internationale s’accompagne d’une attention particulière portée au réseau domestique, avec la création de la filiale Domestic Airlines.

Premier Vol De Air Algérie A330-900 en vidéo ! https://t.co/rCfRFOYBy4 pic.twitter.com/zkChHwBSt7 — Algeria Project (@Algeria3New) October 14, 2025



La commande de 16 appareils ATR 72-600 vise à soutenir la connectivité interne et accompagner les projets économiques régionaux. Le plan d’action d’Air Algérie jusqu’en 2035 prévoit de nouvelles acquisitions pour répondre à la demande croissante, tant sur le plan national qu’international.