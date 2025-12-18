Air Algérie s’apprête à accueillir trois nouveaux avions avant que l’année ne tire sa révérence

Air Algérie poursuit son programme de renouvellement de flotte avec l’arrivée prochaine de trois nouveaux Airbus A330neo, s’ajoutant à un premier appareil réceptionné en novembre.

Cette acquisition s’inscrit dans une vision plus large visant à faire de l’Algérie un hub régional et continental dans le domaine de l’aviation civile.

Air Algérie s’envole vers un renouvellement de flotte ambitieux !

Le programme de modernisation de la flotte d’Air Algérie est en plein essor, avec des livraisons prévues dans les semaines à venir.


Saïd Sayoud, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, a récemment confirmé le calendrier d’arrivée de ces nouveaux appareils. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser la compagnie aérienne nationale.

Lors d’une récente séance plénière à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a annoncé que trois avions de grande capacité seront ajoutés à la flotte d’ici fin 2025.

Ces ajouts marquent une étape importante dans le processus de modernisation de la compagnie aérienne.

Quels sont les nouveaux géants du ciel qui rejoindront Air Algérie ?

Les futurs ajouts à la flotte d’Air Algérie sont des Airbus A330neo, des avions long-courriers. Ces trois appareils viendront compléter le premier Airbus A330-900neo de 308 places, déjà réceptionné en novembre 2025. Une fois ces livraisons effectuées, Air Algérie disposera de quatre A330neo dans sa flotte.


L’objectif de ces acquisitions est de faire d’Air Algérie un centre de référence pour l’A330neo à l’échelle régionale.

Cette ambition s’appuie sur le développement des capacités de maintenance et de formation de la compagnie aérienne.

L’Algérie, futur hub de l’aviation civile grâce à Air Algérie ?

En parallèle du renouvellement de sa flotte long-courrier, Air Algérie a également signé un contrat pour l’acquisition de 16 avions régionaux ATR 72-600.


Ces appareils, dont la livraison est prévue entre 2026 et 2028, viendront renforcer la flotte de Domestic Airlines, la compagnie dédiée aux vols intérieurs.

Ces avions moyen-courriers turbopropulsés, équipés de moteurs PW127XT de dernière génération, s’inscrivent dans une vision plus large : faire de l’Algérie un hub majeur de l’aviation civile à l’échelle régionale et continentale.

Abdelaziz Merzouk maghreb emergent

Écrit par Abdelaziz Merzouk

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.