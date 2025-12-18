Air Algérie s’apprête à accueillir trois nouveaux avions avant que l’année ne tire sa révérence

Air Algérie poursuit son programme de renouvellement de flotte avec l’arrivée prochaine de trois nouveaux Airbus A330neo, s’ajoutant à un premier appareil réceptionné en novembre.

Cette acquisition s’inscrit dans une vision plus large visant à faire de l’Algérie un hub régional et continental dans le domaine de l’aviation civile.

Air Algérie s’envole vers un renouvellement de flotte ambitieux !

Le programme de modernisation de la flotte d’Air Algérie est en plein essor, avec des livraisons prévues dans les semaines à venir.

Air Algérie passe la plus grande commande d’ATR 72-600 en Afrique pic.twitter.com/OizbKeqrHx — REF_INFO (@REF_INFO24) July 7, 2025



Saïd Sayoud, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, a récemment confirmé le calendrier d’arrivée de ces nouveaux appareils. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser la compagnie aérienne nationale.

Lors d’une récente séance plénière à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a annoncé que trois avions de grande capacité seront ajoutés à la flotte d’ici fin 2025.

Ces ajouts marquent une étape importante dans le processus de modernisation de la compagnie aérienne.

Quels sont les nouveaux géants du ciel qui rejoindront Air Algérie ?

Les futurs ajouts à la flotte d’Air Algérie sont des Airbus A330neo, des avions long-courriers. Ces trois appareils viendront compléter le premier Airbus A330-900neo de 308 places, déjà réceptionné en novembre 2025. Une fois ces livraisons effectuées, Air Algérie disposera de quatre A330neo dans sa flotte.

TRANSPORT | Le troisième Airbus A330-900neo d’Air Algérie est sorti ! pic.twitter.com/1GtdbPkNqq — Algeria Project (@Algeria3New) October 30, 2025



L’objectif de ces acquisitions est de faire d’Air Algérie un centre de référence pour l’A330neo à l’échelle régionale.

Cette ambition s’appuie sur le développement des capacités de maintenance et de formation de la compagnie aérienne.

L’Algérie, futur hub de l’aviation civile grâce à Air Algérie ?

En parallèle du renouvellement de sa flotte long-courrier, Air Algérie a également signé un contrat pour l’acquisition de 16 avions régionaux ATR 72-600.

Ces appareils, dont la livraison est prévue entre 2026 et 2028, viendront renforcer la flotte de Domestic Airlines, la compagnie dédiée aux vols intérieurs.

Ces avions moyen-courriers turbopropulsés, équipés de moteurs PW127XT de dernière génération, s’inscrivent dans une vision plus large : faire de l’Algérie un hub majeur de l’aviation civile à l’échelle régionale et continentale.