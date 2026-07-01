Air Algérie s’apprête à relier le monde avec cinq nouvelles destinations dès 2026

Air Algérie s’apprête à enrichir son réseau international dès l’hiver 2026 avec de nouvelles liaisons stratégiques.

L’expansion inclut des destinations en Afrique et au Moyen-Orient, renforçant ainsi la connectivité aérienne de l’Algérie. Découvrez comment ces ajouts transformeront le paysage aérien régional et international.

Nouvelles horizons africains : Air Algérie s’étend sur le continent

Air Algérie se prépare à enrichir son réseau africain dès l’hiver 2026 avec l’ajout de quatre nouvelles destinations : Brazzaville, Conakry, Lagos et Tripoli.

Les vols vers Brazzaville seront opérés trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi, avec des Boeing 737 MAX 8.

Conakry bénéficiera également de trois vols hebdomadaires, les mardi, jeudi et dimanche, utilisant le même type d’appareil.

La liaison vers Lagos sera organisée en itinéraire triangulaire avec Abuja, avec deux vols hebdomadaires, le lundi et le jeudi, à bord de Boeing 737-700.

Tripoli sera desservie deux fois par semaine, les mercredi et vendredi, en Boeing 737-600. Par ailleurs, les liaisons vers Douala et Libreville seront réorganisées pour offrir trois vols directs par semaine chacune, opérés en Boeing 737 MAX 8.

Expansion vers le Moyen-Orient : Air Algérie intègre le Koweït

Air Algérie enrichit son réseau vers le Moyen-Orient en ajoutant le Koweït à sa ligne Alger–Amman. Dès le 26 octobre 2026, la nouvelle liaison Alger – Koweït – Amman – Alger sera opérée chaque lundi avec un Boeing 737-800.

Cette expansion permet à la compagnie de renforcer sa présence dans la région tout en offrant de nouvelles opportunités de voyage aux passagers.

En parallèle, la fréquence des vols vers Amman augmentera, passant de deux à trois vols hebdomadaires.

Cette amélioration témoigne de l’engagement d’Air Algérie à répondre à la demande croissante et à offrir plus de flexibilité à ses clients.

Impact de l’expansion africaine sur la connectivité aérienne

Avec l’ajout de ces nouvelles destinations, le réseau africain d’Air Algérie atteindra un total de 18 villes desservies d’ici fin 2026.

Air Algérie lance un Alger-Luanda La compagnie algérienne, en reliant désormais la capitale de l’Angola, porte à 15 le nombre de ses destinations africaines et ambitionne d’atteindre les 18 avant la fin de l’année. Les prochaines liaisons prévues sont pour Conakry 🇬🇳,… pic.twitter.com/EJpBLSgz0x — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 28, 2026



Cette expansion stratégique renforce la position de l’Algérie comme un hub aérien majeur sur le continent, facilitant les échanges économiques et culturels.

En augmentant la connectivité entre l’Algérie et le reste de l’Afrique, Air Algérie joue un rôle clé dans le développement des relations interafricaines.

Cette initiative promet de dynamiser le secteur touristique et de stimuler les opportunités d’affaires, tout en offrant aux passagers plus de choix et de flexibilité.