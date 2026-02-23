Air Algérie se modernise avec un service en ligne inédit pour faciliter vos voyages

Air Algérie innove en proposant un nouveau service de réservation et de paiement en ligne pour ses billets d’avion.

Ce système, offrant une grande flexibilité aux voyageurs grâce à plusieurs méthodes de paiement sécurisées, facilite l’achat de billets via cartes Edahabia ou interbancaires CIB.

Les voyageurs internationaux ne sont pas en reste avec l’acceptation des cartes Visa et Mastercard.

Un service de réservation en ligne simplifié par Air Algérie

Air Algérie a récemment mis en place un nouveau service en ligne pour faciliter la réservation et le paiement des billets d’avion.

Ce système innovant offre une plus grande flexibilité aux voyageurs, leur permettant de choisir parmi plusieurs options de paiement sécurisées.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la réservation pour éviter toute annulation automatique.

Le service en ligne propose notamment le paiement par carte Edahabia et carte interbancaire CIB pour les achats locaux et internationaux.

Cette initiative vise à simplifier le processus de réservation pour les clients, garantissant une confirmation rapide sans complications.

Des options de paiement sécurisées pour tous les voyageurs

Le service en ligne d’Air Algérie offre une variété de méthodes de paiement sécurisées. Parmi celles-ci, la carte Edahabia se distingue par sa flexibilité.

Émise par Algérie Poste, cette carte électronique est acceptée pour les achats sur le réseau domestique algérien et international jusqu’à cinq heures avant le départ du vol.

Cela offre une grande souplesse aux voyageurs de dernière minute. Quant à la carte interbancaire CIB, elle est également acceptée pour les transactions en ligne.

Toutefois, il est recommandé de vérifier que le service e-payment est bien activé sur la carte avant de procéder à l’achat.

Ces options de paiement diversifiées visent à rendre le processus d’achat de billets plus accessible et sécurisé pour tous les utilisateurs.

Une solution de paiement accessible aux voyageurs internationaux

Air Algérie élargit son offre en acceptant désormais les cartes Visa et Mastercard pour les réservations effectuées depuis l’étranger.

Cette nouvelle option de paiement facilite grandement le processus de réservation pour les voyageurs internationaux, leur permettant d’acheter leurs billets d’avion en toute simplicité.

Cette initiative témoigne de la volonté de la compagnie aérienne de proposer une solution de paiement plus large et accessible à tous.

Ainsi, qu’ils soient en Algérie ou à l’étranger, les voyageurs peuvent réserver et payer leurs billets en toute sécurité et flexibilité.