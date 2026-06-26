Air Algérie se prépare à accueillir le Boeing 737 MAX, un tournant pour les vols France-Algérie

Air Algérie se prépare à moderniser sa flotte avec l’introduction des Boeing 737 MAX 8, prévue pour l’hiver 2026-2027.

Ces nouveaux appareils, offrant une capacité accrue, desserviront plusieurs lignes stratégiques entre la France et l’Algérie, répondant ainsi à une demande croissante sur ce marché clé.

Air Algérie modernise sa flotte avec le Boeing 737 MAX 8

Air Algérie s’engage dans une stratégie de modernisation de sa flotte en intégrant le Boeing 737 MAX 8, un appareil qui promet d’améliorer l’offre de la compagnie.

TRANSPORT | Les dix Boeing 737 MAX 8 seront livrés progressivement, à raison de plusieurs appareils par étapes, dont 5 dès cet été. – Ces avions cconnaissent déjà leur itterinaire qui commencera à partir de octobre 2026, vers Istanbul, Paris, Dakar, Libreville, Londres… pic.twitter.com/qClR1E0FjH — Algeria Project (@Algeria3New) June 23, 2026



Actuellement, Air Algérie exploite des Boeing 737-800, des Airbus A320 et des Airbus A330-200. L’arrivée du 737 MAX 8, avec sa capacité accrue, vise à répondre à la forte demande sur le marché France-Algérie.

Cette modernisation permettra à Air Algérie d’optimiser ses opérations sur des liaisons très fréquentées, notamment entre Alger et plusieurs aéroports français.

En augmentant la capacité de ses vols, la compagnie espère mieux satisfaire les besoins de la diaspora algérienne.

Changements pour les vols entre la France et l’Algérie

Air Algérie prévoit d’introduire le Boeing 737 MAX 8 sur plusieurs lignes entre l’Algérie et la France, notamment vers Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Nantes.

La ligne Alger – Paris-Charles-de-Gaulle sera prioritaire avec jusqu’à six vols par semaine dès le 25 octobre 2026, et potentiellement sept vols hebdomadaires à partir de janvier 2027.

Dès janvier 2027, un vol hebdomadaire est également prévu pour les liaisons Alger – Paris-Orly et Alger – Nantes.

Ces ajouts visent à répondre à la forte demande, en particulier de la diaspora algérienne, tout en modernisant la flotte de la compagnie.

Une capacité accrue pour répondre à la demande

Avec ses 176 sièges, le Boeing 737 MAX 8 d’Air Algérie offre une capacité supérieure, idéale pour absorber la forte demande entre la France et l’Algérie.

Cette augmentation est particulièrement bénéfique lors des périodes de forte affluence, comme les vacances scolaires et les fêtes religieuses, où les vols sont souvent complets.

En modernisant sa flotte, Air Algérie vise à offrir plus de flexibilité et à optimiser son programme de vols.

Cette stratégie permet de mieux gérer les contraintes opérationnelles et d’assurer une disponibilité accrue des appareils, répondant ainsi aux attentes des voyageurs sur ces liaisons stratégiques.