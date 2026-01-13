Air Algérie se prépare à l’arrivée imminente de son troisième Airbus A330-900neo, un événement majeur pour la compagnie aérienne

Air Algérie s’apprête à accueillir son troisième Airbus A330-900neo, renforçant ainsi ses opérations internationales.

La compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, s’apprête à accueillir son troisième Airbus A330-900neo, marquant une étape supplémentaire dans le renouvellement de sa flotte long-courrier.

Cet avion, immatriculé 7T-VLA et portant le numéro de série 1844, est destiné à renforcer les opérations internationales de la compagnie.



Le nouvel appareil devrait atterrir à l’aéroport international d’Alger le 12 janvier 2026, après avoir passé tous les tests réglementaires exigés par Airbus et les autorités aéronautiques.

Ce renforcement de la flotte s’inscrit dans le cadre du plan global de renouvellement de la flotte d’Air Algérie.

Tests réglementaires et intégration de l’A330-900neo à Air Algérie

Avant son arrivée en Algérie, l’A330-900neo a subi une série de tests rigoureux à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées en France.

Ces essais comprenaient des tests en vol, des contrôles de conformité et la validation des équipements embarqués, conformément aux exigences d’Airbus et des autorités aéronautiques.

Une fois réceptionné officiellement par Air Algérie, l’appareil sera intégré au programme opérationnel de la compagnie.

Ce processus comprendra des démarches internes telles que l’affectation des équipages et la planification commerciale, assurant ainsi une transition fluide vers le service actif.

L’impact de l’arrivée du troisième A330-900neo sur les liaisons internationales d’Air Algérie

Le troisième A330-900neo permettra à Air Algérie d’améliorer ses services sur les liaisons internationales.

En effet, l’ajout de cet avion à la flotte permettra d’augmenter certaines fréquences existantes, assurant ainsi une meilleure disponibilité de capacité sur les lignes long-courriers.

Les Airbus A330-900neo sont déjà utilisés par la compagnie pour desservir plusieurs destinations internationales au départ d’Alger, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. L’arrivée de ce troisième appareil renforcera encore cette présence internationale.