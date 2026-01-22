Air Algérie se prépare avec enthousiasme pour l’arrivée de son quatrième Airbus A330-900neo, un ajout majeur à sa flotte.

Air Algérie poursuit le renouvellement de sa flotte long-courrier avec l’arrivée imminente d’un nouvel Airbus A330-900neo, actuellement en phase finale de préparation.

Ce quatrième appareil, qui devrait être livré en février 2026, s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation lancé par la compagnie en 2023.

Air Algérie et son quatrième Airbus A330-900neo : une attente palpitante !

L’excitation est à son comble chez Air Algérie alors que la compagnie aérienne se prépare à accueillir son quatrième Airbus A330-900neo.

Alors que les trois A330-900neo ont été récemment livrés à Alger, le 4eme est déjà de sortie. – Depuis novembre 2025, Air Algérie réceptionne en moyenne un A330-900neo par mois & trois appareils déjà livrés, ce quatrième exemplaire, attendu pour février 2026, témoigne d’une… pic.twitter.com/1sxaSUkaMM — Algeria Project (@Algeria3New) January 20, 2026



Actuellement en phase finale de préparation en Europe, cet appareil promet d’apporter un nouveau souffle à la flotte long-courrier de la compagnie.

La cabine passagers et les équipements de connectivité sont déjà finalisés, ne laissant plus que quelques semaines avant la livraison officielle.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte initié par Air Algérie depuis 2023.

Les avantages du nouvel Airbus A330-900neo pour Air Algérie

L’Airbus A330-900neo offre de nombreux avantages à Air Algérie. Avec une capacité d’accueil de plus de 300 passagers répartis sur plusieurs classes, il permet une optimisation significative de l’espace.

De plus, ce modèle est particulièrement respectueux de l’environnement, avec une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux versions antérieures de la famille A330.

En outre, ces appareils sont équipés de systèmes de divertissement modernes et d’une connexion Internet Wi-Fi, offrant ainsi une expérience de vol améliorée aux passagers.

Ils sont déployés sur les lignes internationales long-courriers, notamment vers le Canada, la Chine et l’Afrique du Sud, contribuant ainsi au développement du réseau international de la compagnie.

Comment s’inscrit cette acquisition dans le plan de développement d’Air Algérie ?

Le programme de renouvellement d’Air Algérie, lancé en 2023, prévoyait l’achat de huit Boeing 737 MAX-9 et de dix Airbus A330-900neo.

Cependant, la commande a été augmentée à dix appareils de ce dernier type, témoignant de la confiance de la compagnie envers ce modèle.

En outre, seize ATR 72-600 ont été acquis pour consolider le réseau domestique. Ces investissements stratégiques s’alignent avec le plan de développement d’Air Algérie à l’horizon 2035, visant à accompagner l’évolution du trafic aérien national et international.