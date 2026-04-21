Air Algérie s’envole dans le classement des compagnies aériennes africaines avec un nombre de sièges impressionnant

Air Algérie se hisse parmi les cinq premières compagnies aériennes africaines en termes de sièges proposés au départ en 2026, selon l’Africa Travel and Tourism Association (ATTA) et la société d’analyse OAG.

Cette progression s’inscrit dans un contexte de croissance du transport aérien sur le continent, porté par une demande en hausse et des investissements conséquents dans les infrastructures.

Air Algérie, une ascension fulgurante dans le ciel africain !

En 2026, Air Algérie se hisse parmi les cinq premières compagnies aériennes africaines offrant le plus de sièges au départ. Selon l’Association du Voyage et du Tourisme en Afrique (ATTA) et la société d’analyse OAG, la compagnie algérienne prévoit de proposer 7,3 millions de sièges entre janvier et octobre 2026, ce qui la place en cinquième position sur le continent.

Devançant Air Algérie, on retrouve Ethiopian Airlines avec 23,8 millions de sièges, EgyptAir avec 10,28 millions, Safair avec 10,27 millions et Royal Air Maroc avec 9,1 millions. Ces chiffres reflètent la capacité programmée des compagnies, un indicateur clé pour mesurer leur activité et suivre les tendances du marché.

Facteurs clés de la croissance du transport aérien en Afrique

La progression du transport aérien en Afrique est notable, avec une augmentation significative de 13,7% du nombre de sièges proposés entre janvier et octobre 2026 par rapport à la même période en 2025. Parallèlement, la demande de passagers en Afrique a connu une hausse de 9% entre janvier et avril 2025, dépassant la moyenne mondiale de 4%.

L’Algérie a su tirer parti de cette dynamique en augmentant le nombre de touristes internationaux grâce à l’introduction d’un visa à l’arrivée pour certaines zones du sud. De plus, le projet de marché unique du transport aérien africain, visant à faciliter les déplacements entre pays africains, contribue également à cette croissance.

Des investissements massifs pour accompagner l’essor du trafic aérien !

L’augmentation du trafic aérien en Afrique s’accompagne d’investissements conséquents dans les infrastructures. Par exemple, Ethiopian Airlines contribue au financement d’un nouvel aéroport international à Bishoftu, en Éthiopie, un projet estimé à 12,5 milliards de dollars.

Les pays tels que l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Éthiopie et le Kenya concentrent une part importante de l’offre aérienne sur le continent. Ces investissements visent à soutenir la croissance du secteur et à répondre à l’augmentation du nombre de passagers.