Air Algérie s’envole vers de nouveaux horizons avec l’ouverture de deux lignes internationales et le retour d’une ancienne

Air Algérie continue d’étendre son réseau international avec l’ouverture de nouvelles destinations et la reprise de liaisons suspendues.

Parmi ces nouveautés, une ligne directe Alger-Kuala Lumpur, inaugurée en mars 2026, qui marque l’entrée de la compagnie dans l’Asie du Sud-Est, ainsi que la reprise de la ligne Alger-Budapest et le lancement d’une nouvelle liaison vers Addis-Abeba.

Ces initiatives s’inscrivent dans un programme d’extension progressive du réseau d’Air Algérie, visant à améliorer la connectivité d’Alger et à développer le transport aérien.

Air Algérie inaugure une nouvelle ligne vers Kuala Lumpur

Le 29 mars 2026, Air Algérie a marqué son entrée dans l’Asie du Sud-Est en inaugurant une ligne directe entre Alger et Kuala Lumpur.



Cette initiative vise à faciliter les voyages entre l’Algérie et les marchés asiatiques pour les voyageurs d’affaires et les touristes.

En plus de renforcer la connectivité avec l’Asie, cette nouvelle liaison offre également des correspondances vers d’autres destinations régionales depuis Kuala Lumpur, améliorant ainsi l’accès à cette région dynamique.

Retour en force sur Budapest : un atout pour les investissements ?

Air Algérie a repris ses vols entre Alger et Budapest depuis le 1er avril 2026, une liaison précédemment suspendue.



Cette reprise est perçue comme une opportunité d’encourager les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Hongrie.

L’ambassadeur de Hongrie en Algérie a souligné que cette initiative facilitera les déplacements des hommes d’affaires et stimulera les investissements. Il a également mentionné des discussions en cours pour augmenter les flux touristiques entre les deux pays.

Air Algérie renforce sa présence en Afrique avec une nouvelle ligne vers Addis-Abeba !

Le 1er avril 2026, Air Algérie a élargi son réseau africain en lançant une nouvelle liaison entre Alger et Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie. Cette initiative vise à soutenir l’augmentation des échanges commerciaux intra-africains.

Cette nouvelle desserte facilitera également les correspondances vers plusieurs destinations du continent.

Ces nouvelles lignes s’inscrivent dans un programme d’expansion progressive du réseau d’Air Algérie, visant à améliorer la connectivité d’Alger et à développer le transport aérien, notamment à l’approche de la saison estivale 2026.