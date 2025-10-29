Air Algérie s’envole vers de nouveaux horizons avec l’ouverture de deux lignes internationales inédites

Air Algérie élargit son réseau avec le lancement de deux nouvelles liaisons directes vers Guangzhou en Chine et Rotterdam aux Pays-Bas, ainsi que la reprise de sa desserte vers Budapest.

L’expansion ne s’arrête pas là, une nouvelle ligne vers Addis-Abeba est prévue pour le printemps 2026.

Air Algérie s’envole vers l’Asie et l’Europe

Le 27 octobre 2025, Air Algérie a inauguré une nouvelle liaison aérienne directe vers Guangzhou, métropole économique majeure de la Chine.



Cette ouverture marque une étape importante dans l’expansion du réseau de la compagnie nationale algérienne, répondant à une demande croissante et offrant de nouvelles opportunités de voyage.

Le lendemain, le 28 octobre, c’est vers Rotterdam aux Pays-Bas que la compagnie a lancé une autre ligne directe.

TRANSPORT | 🇳🇱✈️🇩🇿 Today marks the official opening of the direct flight between Algiers and Rotterdam, with the arrival of the first flight from the Algiers at Rotterdam–The Hague Airport. pic.twitter.com/Zxt5hvtJgz — Algeria Project (@Algeria3New) October 28, 2025



Rotterdam, pôle logistique et commercial clé en Europe, offre une alternative intéressante à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Ces deux nouvelles liaisons renforcent ainsi la présence d’Air Algérie sur les marchés asiatique et européen.

Un retour attendu à Budapest : comment Air Algérie optimise ses vols ?

Après une interruption de cinq ans, Air Algérie reprendra ses vols vers Budapest, la capitale hongroise, dès le 1er novembre 2025.

Cette reprise s’inscrit dans une stratégie d’optimisation du réseau de la compagnie, qui mise sur un concept innovant : le vol triangulaire.

Le vol triangulaire est un modèle économique intelligent. Il permet d’assurer deux liaisons européennes tout en limitant les dépenses. C’est une solution gagnante pour une compagnie nationale.

Yanis, 34 ans, cadre dans l’aérien

En effet, chaque vol reliera Alger à Budapest, puis Budapest à Vienne, avant de revenir à Alger. Cette configuration permet à Air Algérie de desservir deux destinations européennes avec un seul appareil, deux fois par semaine, maximisant ainsi l’utilisation de sa flotte et répondant à une demande croissante.

Quels sont les futurs projets d’expansion d’Air Algérie ?

La vision d’Air Algérie ne se limite pas à l’année en cours. En effet, la compagnie a déjà annoncé des plans d’expansion pour l’avenir.

Un projet majeur est l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie. Prévue pour le printemps 2026, cette liaison renforcera la présence de la compagnie nationale sur le continent africain.

L’Éthiopie, dont la capitale abrite le siège de l’Union africaine, représente une étape stratégique dans le développement du réseau d’Air Algérie.