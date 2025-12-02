Air Algérie s’envole vers de nouveaux horizons avec l’ouverture d’une ligne inédite en direction de la France

Air Algérie a récemment inauguré une nouvelle liaison directe entre Strasbourg et l’Algérie, suite à une restructuration du transport aérien algérien.

Air Algérie et Strasbourg, une nouvelle liaison directe

Le 1er décembre 2025 marque l’inauguration d’une nouvelle ligne aérienne entre Strasbourg et l’Algérie par Air Algérie.

L’événement, annoncé sur la page Facebook officielle de l’aéroport de Strasbourg, s’est déroulé en présence du vice-consul d’Algérie et du chef d’escale d’Air Algérie.



Cette liaison sera assurée chaque lundi et jeudi par un avion Boeing 737-600, renforçant ainsi les liens entre la France et l’Algérie et offrant plus d’options de voyage aux passagers des deux pays.

Restructuration du transport aérien algérien

La mise en place de cette nouvelle ligne est le fruit d’une restructuration majeure du transport aérien algérien.

En effet, Tassili Airlines, autrefois filiale de Sonatrach, assurait la desserte entre Strasbourg et l’Algérie. Cependant, suite à l’arrêt de ses liaisons internationales fin octobre 2025, cette ligne était restée vacante.

Depuis l’interruption des vols directs en octobre, je devais faire une correspondance pour rejoindre Alger. L’arrivée d’Air Algérie sur cette ligne va vraiment me simplifier les déplacements. Amira, 42 ans, infirmière

C’est dans ce contexte que la fusion de Tassili Airlines au sein du groupe Air Algérie a permis de combler ce vide. Le transfert des vols internationaux de Tassili vers Air Algérie a ainsi permis d’inclure la ligne Strasbourg-Alger dans le réseau de la compagnie nationale.

Tarifs et horaires : tout savoir sur cette nouvelle ligne

Les vols de cette nouvelle ligne décolleront de Strasbourg à 11h30 pour atterrir à Alger à 13h45.

Air Algérie propose des tarifs attractifs, avec un bagage cabine de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg inclus dans l’offre.

De son côté, Transavia offre également des tarifs compétitifs pour cette ligne. Cependant, leur offre de base n’inclut qu’un bagage à main, l’ajout d’un bagage en soute étant facturé en supplément.