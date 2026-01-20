Air Algérie s’envole vers de nouveaux horizons avec l’ouverture d’une ligne internationale inédite

Air Algérie s’apprête à renforcer sa connectivité aérienne avec l’Afrique de l’Est grâce à l’ouverture d’une nouvelle ligne internationale.

Cette liaison directe reliera Alger à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, contribuant ainsi à l’expansion du réseau international du transporteur national et à la consolidation de la présence économique et touristique de l’Algérie sur le continent africain.

Air Algérie dévoile une nouvelle liaison internationale

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne internationale.

Cette liaison inédite reliera directement Alger, la capitale algérienne, à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie.



L’annonce officielle a été faite par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures visant à élargir le réseau international de la compagnie aérienne.

D’autres projets de liaisons intercontinentales sont également en cours de discussion. La date exacte du début des vols n’a pas encore été précisée.

Objectifs de la nouvelle liaison

L’ouverture de cette nouvelle ligne par Air Algérie vise à renforcer la connectivité aérienne entre l’Algérie et l’Afrique de l’Est.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte d’élargissement du réseau international du transporteur national, qui cherche à étendre sa présence sur le continent africain.

En outre, cette liaison est une étape clé dans l’extension du réseau du pavillon national. Elle soutient la position de l’Algérie en tant que plaque tournante régionale et consolide sa présence économique et touristique en Afrique.

Une expansion qui ne s’arrête pas à l’Afrique !

Air Algérie prévoit d’étendre son réseau jusqu’en Asie du Sud-Est avec l’ouverture d’une liaison directe entre Alger et Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie.

Cette nouvelle ligne, dont le premier vol est prévu pour le 29 mars 2026, marque une étape importante dans l’expansion internationale de la compagnie.

Par ailleurs, l’inauguration de la ligne Alger – Addis-Abeba coïncide avec l’arrivée de trois nouveaux Airbus A330-900neo au sein de la flotte d’Air Algérie.

Ces appareils modernes viennent renforcer les capacités opérationnelles de la compagnie, soutenant ainsi son ambition de croissance.