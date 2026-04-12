Air Algérie s’envole vers un avenir radicalement différent avec la plus grande métamorphose de son histoire

Air Algérie se lance dans une transformation majeure, touchant à la fois sa flotte, son réseau international et ses activités de fret.

Avec l’acquisition de 44 avions prévue entre 2023 et 2026, l’ouverture de nouvelles lignes internationales et la création de filiales spécialisées, la compagnie aérienne algérienne s’engage dans une stratégie ambitieuse pour optimiser ses services et renforcer sa position sur le marché mondial de l’aviation.

Air Algérie : une transformation majeure en cours

Engagée dans un ambitieux programme de transformation, Air Algérie prévoit d’importantes modifications touchant plusieurs aspects de ses opérations.

La compagnie aérienne nationale envisage l’acquisition de 44 nouveaux avions entre 2023 et 2026 pour renforcer sa flotte sur les lignes court, moyen et long-courriers.

Cette initiative comprend des appareils de différents types, notamment des Boeing 737-700 et Boeing 737 MAX 8, ainsi que des Airbus et ATR.

Parallèlement à cette expansion de la flotte, Air Algérie restructure son organisation interne en séparant ses activités passagers et cargo.

Cette nouvelle approche permettra une utilisation plus ciblée des appareils en fonction des lignes et des types de trafic.

En outre, la compagnie aérienne prévoit d’élargir son réseau international avec l’ouverture progressive de nouvelles lignes vers diverses destinations en Afrique, en Europe et en Asie.

Les nouveaux avions qui rejoindront la flotte d’Air Algérie

Dans le cadre de son programme de transformation, Air Algérie a prévu l’intégration de 44 nouveaux avions à sa flotte entre 2023 et 2026.

Parmi ces appareils, on retrouve des Boeing 737-700 et Boeing 737 MAX 8, ainsi que des Airbus et ATR. Ces acquisitions permettront à la compagnie de renforcer ses capacités sur les lignes court, moyen et long-courriers.

En outre, cinq de ces avions seront exclusivement dédiés au fret aérien. Ils proviendront de différentes familles d’appareils, notamment Airbus, Boeing et ATR, afin de répondre aux besoins spécifiques de cette activité.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Air Algérie de séparer ses activités passagers et cargo pour une utilisation plus ciblée de sa flotte.

Vers un réseau international élargi et une modernisation sans précédent !

En poursuivant son expansion, Air Algérie prévoit l’ouverture progressive de nouvelles lignes en Afrique, Europe et Asie.

Les destinations envisagées incluent N’Djamena, Johannesburg, Addis-Abeba, Guangzhou, Kuala Lumpur, Libreville, Luanda, Maputo, Accra et Lagos.

D’autres ouvertures sont également à l’étude, comme Varsovie en 2026, Shanghai en 2027, ainsi que Rotterdam et Budapest.

Par ailleurs, la compagnie aérienne met en place un centre de fret à l’aéroport d’Alger et projette de moderniser ses équipements.

L’introduction de systèmes numériques pour la gestion des flux est également prévue. Les volumes de fret devraient atteindre 65’901 tonnes à l’horizon 2029.