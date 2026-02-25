Air Algérie s’envole vers une destination européenne inédite, élargissant son réseau aérien

Air Algérie renforce sa présence au Royaume-Uni en ouvrant une nouvelle ligne aérienne entre Alger et Manchester dès la saison estivale 2026.

Cette expansion, qui s’inscrit dans son programme de développement, vise à répondre à la demande croissante de voyages entre les deux pays, tout en offrant plus de flexibilité et de connectivité.

Air Algérie élargit son réseau au Royaume-Uni

En vue de renforcer sa présence sur le marché britannique, Air Algérie a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne. Cette expansion s’inscrit dans le cadre de son programme de développement pour la saison estivale 2026.



Le lundi 23 février 2026, la compagnie a officialisé une liaison directe entre Alger et Manchester, répondant ainsi à l’évolution de la demande entre l’Algérie et le Royaume-Uni.

Cette nouvelle desserte vient compléter le réseau existant de la compagnie vers le Royaume-Uni. La mise en service de cette ligne est prévue pour la saison estivale 2026, marquant une étape importante dans la stratégie d’Air Algérie visant à renforcer sa présence sur le marché européen.

Objectifs de l’extension du réseau au Royaume-Uni

L’expansion d’Air Algérie au Royaume-Uni vise principalement à répondre à la demande croissante de voyages entre les deux pays. Cette augmentation de la demande concerne aussi bien les déplacements familiaux que les voyages professionnels et touristiques.

En outre, l’ajout de Manchester à son réseau offre une plus grande flexibilité et une meilleure connectivité.

Cela facilite non seulement les déplacements des voyageurs algériens vers le Royaume-Uni, mais diversifie également les points d’entrée sur le territoire britannique.

Une augmentation significative des vols : quels impacts pour la communauté algérienne au Royaume-Uni ?

L’été 2026 verra une augmentation notable du nombre de vols entre l’Algérie et le Royaume-Uni, avec un total de 14 rotations hebdomadaires.

Cette hausse traduit l’engagement d’Air Algérie à améliorer son service envers la communauté algérienne résidant au Royaume-Uni.

La demande croissante pour ces liaisons aériennes ne se limite pas aux visites familiales, mais englobe également les voyages d’affaires et touristiques. Cette évolution témoigne de l’intensification des échanges entre les deux pays.