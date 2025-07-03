Air Algérie vs Royal Air Maroc : la bataille aérienne qui secoue l’Afrique en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif dans l’industrie aérienne africaine. Deux géants, Air Algérie et Royal Air Maroc, se livrent une bataille sans merci pour la domination du ciel africain. Cette compétition intense, qui s’est intensifiée au fil des années, est devenue le centre d’intérêt majeur des observateurs du secteur.

Cet article propose une analyse approfondie de cette rivalité, en mettant en lumière les stratégies déployées par ces deux compagnies pour gagner du terrain. Préparez-vous à embarquer dans un voyage fascinant à travers les coulisses de la guerre aérienne qui secoue l’Afrique.

La rivalité entre Air Algérie et Royal Air Maroc s’intensifie sur le marché africain

La concurrence entre Air Algérie et Royal Air Maroc se fait de plus en plus sentir sur le marché aérien africain. Cette intensification est le reflet d’une lutte d’influence plus vaste entre Alger et Rabat, chacune cherchant à renforcer son rôle de passerelle entre l’Afrique et les grands centres économiques mondiaux.

Si Royal Air Maroc bénéficie d’un réseau bien établi, Air Algérie ne cesse de progresser, notamment en Afrique centrale et orientale, où elle impose un rythme de croissance de plus en plus soutenu.

Redéploiement stratégique d’Air Algérie en Afrique

Depuis l’arrivée de Hamza Benhamouda à sa tête en 2024, Air Algérie a accéléré son redéploiement, exploitant une flotte de 56 appareils et prévoyant l’ajout de 16 avions supplémentaires. La compagnie se concentre désormais sur des marchés spécifiques en Afrique subsaharienne, avec l’établissement de nouvelles liaisons vers le Tchad, le Gabon, l’Éthiopie et Zanzibar.

Ce repositionnement est en partie dû à l’interdiction de survol du territoire malien, qui a obligé Air Algérie à repenser plusieurs itinéraires. Cependant, la compagnie a su s’adapter rapidement en ouvrant des routes alternatives pour maintenir sa présence sur les segments africains historiques.

Royal Air Maroc, une réponse solide à l’initiative d’Air Algérie

En dépit de la montée en puissance d’Air Algérie, Royal Air Maroc ne se laisse pas distancer. Avec 89 liaisons internationales, dont 28 vers l’Afrique, et un chiffre d’affaires estimé à 1,7 milliard de dollars en 2024, la compagnie marocaine continue de se développer avec le soutien de l’État. Elle envisage d’augmenter sa flotte à 130 appareils d’ici la Coupe du monde 2030, avec une projection à 200 avions pour 2037.

En ciblant une douzaine de nouvelles destinations africaines, dont Kigali, N’Djamena et Khartoum, et en capitalisant sur le hub de Casablanca, Royal Air Maroc démontre sa volonté de maintenir la cadence face à son concurrent algérien.