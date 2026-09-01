Air Canada prolonge l’absence de ses vols entre Montréal et Alger, les voyageurs s’interrogent

La liaison aérienne entre Montréal et Alger connaît des bouleversements majeurs. Air Canada a annulé ses vols directs prévus pour 2027, laissant Air Algérie comme seule option pour les voyageurs souhaitant un trajet sans escale. Cette décision soulève des questions sur l’avenir de cette connexion transatlantique essentielle.

Air Canada annule ses vols directs entre Montréal et Alger pour 2027

Air Canada a décidé de ne pas reprendre ses vols directs entre Montréal et Alger en 2027, après avoir déjà suspendu cette liaison pour l’été 2026.

Cette décision s’inscrit dans une réévaluation de son réseau, motivée par la hausse des coûts du carburant.

Pour les Algériens vivant au Canada, cette annulation complique les voyages, laissant Air Algérie comme seule option pour des vols directs.

La compagnie algérienne reste donc la seule à offrir cette liaison, répondant ainsi à la demande croissante des voyageurs entre les deux villes.

Air Algérie, seule sur la ligne !

Depuis la suspension des vols d’Air Canada, Air Algérie se positionne comme la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs entre Montréal et Alger.

Durant la saison estivale, elle a intensifié son programme pour répondre à la demande croissante, proposant jusqu’à 12 vols par semaine, avec parfois deux vols par jour.

Cette exclusivité renforce son rôle crucial pour les voyageurs, notamment pour les Algériens résidant au Canada.

Cette situation unique pourrait influencer la stratégie d’Air Algérie, qui doit désormais répondre aux attentes élevées des passagers en termes de service et de fréquence, tout en capitalisant sur cette opportunité pour renforcer sa présence sur cette liaison stratégique.

Possibilité de retour d’Air Canada

Le retrait de la programmation d’Air Canada pour 2027 ne signifie pas nécessairement un abandon définitif de la liaison Montréal-Alger.

Plusieurs facteurs, tels que la stabilisation des coûts du carburant ou une demande accrue, pourraient inciter la compagnie à reconsidérer sa décision.

Si Air Canada décidait de reprendre ses vols directs, cela offrirait aux voyageurs une alternative bienvenue, réduisant la dépendance à Air Algérie.

Une telle reprise pourrait également stimuler la concurrence, potentiellement améliorant les services et les tarifs pour les passagers voyageant entre le Canada et l’Algérie.