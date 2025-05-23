Air Canada relance son vol Montréal-Algérie : découvrez les dates et tarifs pour 2025

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre le Canada et l’Algérie ! Air Canada, la plus grande compagnie aérienne du pays, annonce le retour de sa liaison directe Montréal-Algérie. Une décision qui ravira les nombreux passagers désireux de renouer avec cette destination prisée. Dans cet article, nous vous dévoilerons toutes les informations essentielles concernant ce vol : dates de reprise, tarifs proposés et fréquence des vols.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette relance tant attendue.

Reprise des vols directs Montréal-Alger par Air Canada : détails et fréquence

Air Canada annonce la reprise de son service saisonnier sans escale entre Alger et Montréal, pour répondre à la demande croissante de la diaspora algérienne au Canada durant l’été. À partir du 4 juin jusqu’au 30 septembre, quatre vols hebdomadaires seront assurés les lundis, mardis, jeudis et samedis.

Ces liaisons seront opérées avec un Airbus A330-300, pouvant accueillir jusqu’à 285 passagers, en classe économique ou économique privilège. Les réservations sont déjà ouvertes pour cette ligne transatlantique. En basse saison, Air Canada maintient plusieurs vols par semaine sur cette ligne, mais avec des escales.

Tarifs et réservations pour la ligne Montréal-Alger

Depuis janvier, les réservations pour le vol direct Montréal-Alger sont ouvertes. Le tarif standard pour un aller simple le mercredi 4 juin est de 1.147,41 dollars canadiens, soit environ 732 euros, incluant l’enregistrement d’un bagage en soute sans frais supplémentaires. Un aller-retour direct sur cette même ligne est proposé à 1.426,31 dollars canadiens, soit environ 911 euros.

Le directeur régional des ventes d’Air Canada pour l’Afrique du Nord conseille aux voyageurs d’acheter leurs billets le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs, car les prix augmentent à mesure que la date du voyage approche et que les places disponibles se raréfient.

Comparaison avec le service d’Air Algérie sur la même ligne

En comparaison, Air Algérie assure un service régulier entre Montréal et Alger tout au long de l’année, avec une augmentation de fréquence en saison estivale pour répondre à la demande. Cependant, contrairement à Air Canada qui propose des vols directs en haute saison, les vols d’Air Algérie peuvent comporter des escales, notamment dans des aéroports européens, même en basse saison.

Cette différence peut influencer le choix des voyageurs, en fonction de leurs préférences en matière de confort et de durée de vol.