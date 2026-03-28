Air Canada remet le cap sur Alger depuis Montréal pour l’été 2026, une reprise attendue avec impatience

Air Canada annonce la reprise de ses vols directs entre Montréal et Alger à partir de juin 2026. Avec quatre rotations hebdomadaires, cette liaison offre plus d’options pour les voyageurs entre le Canada et l’Algérie.

Les tarifs varient en fonction des dates et incluent plusieurs services, offrant ainsi une flexibilité et un confort accrus.

Air Canada redécolle vers Alger : une reprise très attendue

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé le retour de ses vols directs entre Montréal et Alger à partir de juin 2026. Cette nouvelle est accueillie avec enthousiasme par les voyageurs fréquents entre ces deux destinations. Les vols, qui seront opérés quatre fois par semaine, décolleront de l’aéroport international Montréal-Trudeau pour atterrir à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene.

Les vols sont programmés les lundis, mercredis, jeudis et samedis, avec un départ à 22h55 de Montréal et une arrivée à Alger à 11h40 le lendemain. Cette liaison directe évite aux passagers la nécessité de faire des escales, souvent en Europe, rendant le voyage plus long.

Quels tarifs pour voyager entre Montréal et Alger ?

Les prix des vols entre Montréal et Alger fluctuent en fonction de la période estivale. En juin 2026, les tarifs pour un aller simple commencent à 573 dollars, augmentant progressivement jusqu’à atteindre environ 1 000 dollars à la fin du mois.

Juillet voit une augmentation supplémentaire, avec des tarifs débutant à 991 dollars et atteignant parfois 1 056 dollars.

Les billets aller-retour présentent également des variations de prix significatives. Par exemple, un voyage aller-retour en juin peut coûter à partir de 1 098 dollars, tandis qu’un séjour en juillet peut atteindre 1 849 dollars.

En août, les tarifs commencent autour de 1 476 dollars, confirmant que l’été est la période la plus coûteuse pour voyager.

Voyagez plus, dépensez moins : découvrez les services inclus dans votre billet !

Avec Air Canada, votre billet d’avion est bien plus qu’un simple aller-retour. Il comprend deux bagages en soute sans frais supplémentaires, l’accumulation de points Aéroplan pour des récompenses futures et la possibilité de modification avec frais ou d’annulation sous forme de crédit.

Ces avantages sont conçus pour rendre votre voyage aussi confortable et flexible que possible.

La reprise de la liaison directe entre Montréal et Alger par Air Canada offre davantage d’options aux voyageurs. En complément des vols déjà proposés par Air Algérie, cette nouvelle option élargit le choix pour les déplacements durant la saison estivale 2026.