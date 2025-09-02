Air Canada révolutionne : modifications de vols et choix de sièges simplifiés pour un voyage sans stress

Air Canada, la plus grande compagnie aérienne du pays, est sur le point de transformer l’expérience de voyage de ses passagers. En effet, elle a récemment annoncé des changements majeurs dans sa gestion des vols et des sièges, visant à simplifier ces processus pour les voyageurs. Ces modifications promettent de rendre le voyage moins stressant et plus agréable.

Cet article vous donnera un aperçu de ces innovations et de la manière dont elles pourraient changer votre prochaine expérience de vol avec Air Canada. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de voyager !

Air Canada assouplit ses conditions de voyage suite aux perturbations aériennes

En réponse aux récentes perturbations aériennes, Air Canada a pris la décision d’adoucir ses conditions de voyage pour les nouvelles réservations. La compagnie aérienne canadienne a annoncé une suspension temporaire des frais de modification et offre désormais la sélection de sièges standards sans frais supplémentaires.

Cette mesure concerne toutes les réservations effectuées entre le 27 août et le 12 septembre 2025, couvrant ainsi les vols opérés par Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express. Les passagers peuvent donc modifier leur vol une fois sans pénalité, sous réserve de disponibilité dans la même classe de service.

Modification de vols et choix de sièges simplifiés chez Air Canada

Air Canada offre une flexibilité accrue à ses clients en permettant une modification gratuite de leur vol, sous réserve de disponibilité dans la même classe de service. Cependant, un changement vers une classe supérieure pourrait entraîner un différentiel de tarif.

Par ailleurs, la compagnie aérienne canadienne propose également la sélection des sièges standards sans frais supplémentaires pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 12 septembre 2025.

Cette initiative, qui s’applique à l’ensemble de la flotte et des destinations desservies par Air Canada, y compris l’Algérie, permet aux passagers de garantir leur placement en cabine sans coût additionnel au moment de la réservation.

Impact de la grève du personnel navigant et réactions d’Air Canada

La grève du personnel navigant commercial qui a eu lieu du 15 au 19 août 2025 a entraîné l’annulation de 2700 vols, touchant plusieurs centaines de milliers de voyageurs. En réponse à cette situation, Air Canada a mis à jour sa politique d’indemnisation pour couvrir les frais raisonnables engagés par les clients entre le 15 et le 23 août 2025.

Cependant, certains observateurs critiquent la durée limitée à deux semaines de cette suspension temporaire des frais, arguant que cela pourrait ne pas suffire pour restaurer la confiance des clients après une telle perturbation.