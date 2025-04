Air Europa : Retour triomphal des vols vers Marrakech, ce qu’il faut savoir

Après une longue absence, Air Europa fait un retour remarqué sur la scène internationale avec la reprise de ses vols vers Marrakech. Cette nouvelle a suscité l’enthousiasme des voyageurs impatients de redécouvrir la ville rouge. Cependant, avant de vous précipiter pour réserver votre billet, il y a certaines informations importantes à connaître.

Dans cet article, nous allons vous fournir tous les détails nécessaires pour préparer au mieux votre voyage avec Air Europa vers Marrakech en 2025. Restez connectés pour découvrir ce qui vous attend lors de cette expérience de vol inédite.

Air Europa relance ses vols vers Marrakech

La compagnie aérienne espagnole Air Europa reprendra ses liaisons aériennes vers Marrakech dès ce dimanche, avec une fréquence de deux vols par semaine. Cette reprise s’inscrit dans le cadre du programme estival de la compagnie pour l’année 2025. Les vols seront assurés par des Boeing 737, adaptés aux trajets court et moyen-courrier, garantissant un confort optimal et une capacité élevée à bord.

Plus de 20 000 sièges sont prévus sur cette liaison entre Madrid-Barajas et Marrakech jusqu’à fin octobre. Air Europa prévoit également de consacrer plus de 40 000 places à l’Afrique du Nord, dont la moitié sera dédiée à la liaison Madrid-Marrakech.

Ces liaisons s’inscrivent dans le cadre du programme estival de la compagnie qui prévoit de consacrer plus de 40 000 places à l’Afrique du Nord, dont la moitié sera réservée à la liaison Madrid-Marrakech.

Ces vols seront assurés par des Boeing 737, des appareils reconnus pour leur confort et leur capacité d’accueil. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Air Europa de renforcer sa présence sur le continent africain et de répondre à une demande croissante de ses clients pour ces destinations.