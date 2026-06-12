Air Express Algeria clouée au sol en Europe, les voyageurs s’interrogent sur l’avenir

Air Express Algeria, compagnie aérienne spécialisée dans les services pour l’industrie pétrolière et gazière, fait face à une interdiction d’opérer dans l’Union européenne.

Cette décision, motivée par des préoccupations de sécurité, souligne l’importance cruciale de la conformité aux normes internationales pour garantir la sécurité aérienne.

Interdiction d’Air Express Algeria dans l’Union européenne

Le 9 juin 2026, la Commission européenne a interdit à Air Express Algeria d’opérer dans l’Union européenne, l’ajoutant à sa liste de sécurité aérienne.

Cette décision, issue de la 48e mise à jour de la liste, repose sur des préoccupations de sécurité identifiées par des experts européens.

بروكسل – 9 يونيو 2026 أدرجت المفوضية الأوروبية اليوم شركة الطيران الجزائرية الخاصة » 🇩🇿 Air Express Algeria » في قائمة حظر السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي 🇪🇺 مما يمنعها نهائياً من تسيير أي رحلات إلى أوروبا أو داخل أجوائها.

وقالت المفوضية إن الشركة لا تفي بالمعايير الدولية… pic.twitter.com/ZdViCnOJQa — مبارك محمد نبشي (@b737m) June 9, 2026



Les évaluations ont révélé des insuffisances dans la conformité de la compagnie aux normes internationales.

Cette interdiction affecte directement les opérations d’Air Express Algeria, spécialisée dans les services aériens pour l’industrie pétrolière et gazière.

Pour lever cette interdiction, la compagnie devra corriger les manquements relevés, notamment en matière de formation des équipages.

Air Express Algeria visée par une décision européenne

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a rendu une décision négative concernant Air Express Algeria, principalement en raison de lacunes dans la formation des équipages.

Lors de l’évaluation, la compagnie n’a pas pu fournir de preuves suffisantes d’un programme de formation conforme aux normes internationales.

Les experts ont souligné l’absence de documents vérifiables, tels que le syllabus de formation et les dossiers de formation en vol.

Ces insuffisances ont conduit à l’interdiction de la compagnie dans l’UE. Pour espérer lever cette interdiction, Air Express Algeria devra démontrer sa capacité à se conformer aux standards de sécurité aérienne, notamment en améliorant la formation de ses équipages.

Perspectives d’avenir pour Air Express Algeria

Pour qu’Air Express Algeria puisse réintégrer le ciel européen, il est impératif qu’elle corrige les manquements en matière de formation des équipages et se conforme aux standards internationaux de sécurité aérienne.

La mise en place de programmes de formation rigoureux et la documentation des actions correctives sont essentielles pour répondre aux exigences de l’EASA.

Spécialisée dans les services aériens pour l’industrie pétrolière et gazière, la compagnie joue un rôle crucial dans le transport de personnel et de matériel.

L’interdiction actuelle menace non seulement ses opérations, mais aussi l’emploi de ses 150 salariés, soulignant l’urgence d’une réintégration.