Air France allège votre facture pour Alger, une aubaine pour les voyageurs fréquents.

Air France surprend avec une baisse de ses tarifs pour les vols Alger-Paris en 2026. Des billets à partir de 10’600 dinars, disponibles toute l’année pour des dates précises, offrent une opportunité alléchante pour les voyageurs aux plans bien définis.

10 600 Prix d’appel en 2026 Air France annonce des billets Alger–Paris à partir de 10 600 dinars pour des dates précises réparties sur toute l’année 2026.

Cependant, ces billets n’incluent pas de bagage en soute et la sélection des sièges est payante. Pour plus de confort, d’autres options sont proposées.

Air France révolutionne les tarifs pour Alger en 2026

En 2026, Air France fait sensation avec une annonce majeure : la compagnie aérienne française propose désormais des vols entre Alger et Paris à partir de 10’600 dinars seulement.

Cette offre inédite, disponible tout au long de l’année, promet d’attirer un grand nombre de voyageurs en quête de tarifs attractifs.

Les billets à ce prix compétitif sont disponibles pour des dates spécifiques, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle aux voyageurs flexibles. Cependant, il est important de noter que ces billets n’incluent pas de bagage en soute et que la sélection des sièges reste payante.

Quels sont les détails de cette offre alléchante ?

Les billets à 10’600 dinars, bien que très attractifs, ont certaines restrictions. En effet, ils n’incluent pas de bagage en soute et la sélection des sièges est payante.

De plus, ces billets ne peuvent être ni modifiés ni remboursés, ce qui nécessite une planification précise de votre voyage.

En revanche, pour un tarif légèrement plus élevé, à partir de 14’417 dinars, Air France propose des billets incluant un bagage en soute de 23 kg, le bagage cabine et un petit sac personnel.

70 Frais de modification Les billets flexibles proposés par Air France peuvent être modifiés moyennant des frais fixes de 70 euros, auxquels peut s’ajouter une différence tarifaire selon les nouvelles dates.

La sélection des sièges est gratuite lors de l’enregistrement. Ces billets offrent également une certaine flexibilité, car ils peuvent être modifiés moyennant des frais de 70 euros, toutefois une différence de prix peut s’appliquer selon les nouvelles dates choisies.

Des vols aller-retour à prix mini, c’est possible ?

Effectivement, Air France propose des vols aller-retour à partir de 21’000 dinars. Pour illustrer, un départ le 16 janvier avec un retour le 30 du même mois est actuellement proposé à 21’314 dinars.

Cependant, il faut noter que les tarifs peuvent varier en fonction de la demande et des saisons. Il est donc conseillé de consulter régulièrement le site d’Air France pour connaître les tarifs les plus récents et profiter des meilleures offres disponibles.