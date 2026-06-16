Air France change sa politique bagages cabine et suscite l’inquiétude des voyageurs

Découvrez les nouvelles conditions de voyage chez Air France en 2026. La compagnie aérienne a récemment introduit une formule tarifaire innovante sur certaines lignes moyen-courriers.

Cette évolution s’aligne sur les pratiques des compagnies low cost, offrant une flexibilité accrue aux voyageurs tout en générant des revenus supplémentaires.

Nouvelle formule tarifaire : une révolution chez Air France

Air France a récemment introduit une nouvelle formule tarifaire, « Economy Basic », sur certaines lignes moyen-courriers, y compris celles reliant la France à l’Algérie.

Cette offre se distingue par l’absence de bagage cabine standard, ne permettant qu’un petit sac personnel de 40 x 30 x 15 cm.

Pour un vol Paris-Charles-de-Gaulle – Alger, le tarif Economy Basic est de 15’243 DZD, tandis que l’Economy Light, incluant un bagage cabine, coûte 16’793 DZD.

Cette différence de 1550 DZD illustre le changement significatif dans les options tarifaires proposées par la compagnie.

Pourquoi Air France suit-elle le modèle des low cost ?

Air France a adopté une politique tarifaire similaire à celle des compagnies low cost pour rester compétitive face à des acteurs comme Ryanair et EasyJet.

En introduisant la formule « Economy Basic », la compagnie offre des tarifs plus attractifs en échange de services réduits, notamment l’exclusion du bagage cabine standard. Cette stratégie permet de séduire les voyageurs sensibles au prix.

La facturation des bagages cabine, pratique courante chez les low cost, est devenue une source de revenus supplémentaire.

Les suppléments pour ces bagages varient entre 25 et 60 euros selon les itinéraires et les périodes, contribuant ainsi à augmenter les marges bénéficiaires des compagnies.

Une stratégie qui inquiète les voyageurs

Les voyageurs habitués à inclure un bagage cabine dans leur tarif Economy pourraient être déconcertés par cette nouvelle politique d’Air France.

L’absence de bagage cabine standard dans l’offre « Economy Basic » pourrait inciter certains à reconsidérer leur choix de compagnie aérienne, surtout si le coût total, bagage inclus, devient moins compétitif.

Cette évolution pourrait engendrer des réactions mitigées parmi les clients, certains se sentant frustrés par la réduction des services.

Air France pourrait ainsi faire face à des défis en matière de satisfaction client et de fidélisation, risquant de perdre des passagers au profit de concurrents offrant des conditions plus avantageuses.