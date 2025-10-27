Air France dévoile ses vols hivernaux pour l'Algérie, une nouvelle étape dans le renouveau des voyages internationaux.

Air France dévoile son programme de vols pour l’hiver 2025-2026, incluant des liaisons renforcées entre la France et l’Algérie.

Avec une offre étoffée, un service Wi-Fi gratuit à bord et un nouveau confort en cabine Business, la compagnie aérienne s’engage à offrir une expérience de voyage moderne et connectée.

Air France présente son programme de vols hivernaux 2025-2026 pour l’Algérie

La compagnie aérienne Air France a dévoilé son programme de vols pour la saison hivernale 2025-2026, mettant en lumière les liaisons entre l’Algérie et la France.

Le programme prévoit une fréquence de 25 vols par semaine au départ d’Alger, avec une variation selon les jours de la semaine.

En outre, quatre vols hebdomadaires seront assurés depuis Oran vers Paris. Aucun changement n’est à signaler pour les autres villes algériennes.

Ces ajustements font partie du calendrier hivernal qui s’étend généralement de fin octobre à fin mars.

Nouveaux services à bord des vols Air France

En plus de ces ajustements, Air France a annoncé l’introduction d’un service Wi-Fi gratuit à bord.

30 % De la flotte équipée fin 2025 Air France prévoit une couverture Wi-Fi totale de sa flotte d’ici 2026, offrant une connectivité complète à tous ses passagers.

D’ici la fin de 2025, 30% de la flotte sera équipée de ce service, avec une couverture complète prévue pour 2026. Ce service sera accessible sur tous les vols concernés, sans distinction de classe.

Par ailleurs, un nouveau matelas, conçu en partenariat avec Sofitel, sera déployé dans les cabines Business long-courrier à partir du 5 novembre 2025.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue des prestations offertes par la compagnie.

L’engagement d’Air France pour une expérience de voyage moderne et connectée

Nadia Azale, directrice générale Air France-KLM pour l’Afrique du Nord, a souligné l’engagement de la compagnie à offrir une expérience de voyage moderne, flexible et connectée.

Dans cette optique, des liaisons temporaires vers Las Vegas sont prévues en janvier 2026 pour accompagner des événements spécifiques.

Ce genre d’ajustement montre qu’Air France sait s’adapter aux besoins du marché, sans bouleverser ses lignes régulières. Achour, 41 ans, agent de voyages

Il est important de noter qu’aucun changement tarifaire ni précision sur les conditions de réservation n’ont été mentionnés.

Les passagers sont donc invités à consulter les canaux habituels de la compagnie pour obtenir plus d’informations.