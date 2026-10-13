Air France propose des tarifs alléchants depuis Alger pour explorer l’Amérique et l’Asie

Découvrez les nouvelles offres promotionnelles d’Air France au départ de l’Algérie, valables jusqu’au 22 octobre 2026.

Profitez de tarifs attractifs vers des destinations prisées en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique du Sud. Réservez dès maintenant pour bénéficier de ces opportunités exceptionnelles et planifiez votre prochain voyage.

Découvrez les offres irrésistibles d’Air France depuis Alger

La campagne promotionnelle « Rendez-Vous Air France » se déroule du 1er au 22 octobre 2026, offrant aux voyageurs algériens des tarifs attractifs vers des destinations internationales.

Les grandes villes d’Amérique du Nord telles que Washington, New York, Montréal, Miami, Boston et Los Angeles sont incluses, ainsi que Tokyo en Asie et Rio de Janeiro en Amérique du Sud.

Ces destinations séduisent par leur diversité culturelle et leurs attractions touristiques. Les voyageurs peuvent ainsi explorer les gratte-ciels de New York, les plages de Rio ou encore la modernité de Tokyo, tout en profitant de tarifs avantageux.

Tarifs et conditions des offres promotionnelles

Air France propose des tarifs promotionnels attractifs, avec Washington à partir de 96 846 DA et Rio de Janeiro dès 142 831 DA.

Les réservations doivent être effectuées avant le 22 octobre 2026, avec des places limitées. Pour Tokyo et Rio, les voyages sont possibles du 1er octobre 2026 au 30 juin 2027. Les billets nécessitent un séjour minimum de cinq jours ou un week-end.

Les billets sont modifiables moyennant des frais, mais non remboursables. Pour l’Amérique du Nord, les périodes de voyage s’étendent du 1er octobre au 13 décembre 2026 et du 8 janvier au 9 juin 2027.

Conditions tarifaires et services inclus

Les offres d’Air France nécessitent un achat anticipé, avec un séjour minimum de cinq jours ou incluant un week-end.

Pour Tokyo et Rio de Janeiro, les tarifs en Economy et Premium Economy n’incluent pas de bagage enregistré en soute, mais un bagage cabine est autorisé. Les billets sont modifiables avec frais, mais non remboursables.

Le programme de fidélité d’Air France permet aux passagers de cumuler des Miles et des points XP, offrant des avantages supplémentaires. Les conditions varient selon la cabine choisie, et les voyageurs peuvent consulter les détails sur le site officiel d’Air France.