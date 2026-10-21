Air France propose des tarifs alléchants pour des départs d’Alger et Oran, une aubaine à saisir

Découvrez les offres exceptionnelles d’Air France pour des voyages à prix réduits au départ d’Alger et d’Oran.

Profitez de tarifs attractifs vers des destinations internationales telles que le Canada, les États-Unis, la Chine, et bien d’autres, avec des billets disponibles jusqu’en octobre 2026. Réservez dès maintenant pour bénéficier de ces opportunités uniques.

Air France casse les prix pour des départs d’Alger et Oran

Air France lance une campagne exceptionnelle avec des tarifs réduits pour des départs d’Alger et Oran, valables jusqu’au 22 octobre 2026.

Cette offre inclut des destinations internationales telles que le Canada, les États-Unis, la Chine et le Chili, avec des prix débutant à 104 039 dinars algériens pour certains allers-retours en classe économique.

Cette initiative représente une opportunité unique pour les voyageurs, surtout dans le contexte actuel du marché aérien où les prix sont souvent élevés. Les billets peuvent être réservés directement sur le site d’Air France, offrant ainsi une chance inédite de voyager à moindre coût.

Des destinations internationales à portée de main

La promotion d’Air France ouvre les portes de destinations variées et captivantes. Le Canada, avec ses paysages grandioses et ses villes dynamiques comme Ottawa et Toronto, attire les amateurs de nature et de culture.

Les États-Unis, avec des métropoles emblématiques telles que Chicago et Boston, séduisent les voyageurs d’affaires et les touristes en quête d’aventure urbaine.

En Asie, la Chine offre une immersion culturelle unique avec des villes comme Pékin et Shanghai. Enfin, le Chili, avec Santiago, promet des découvertes naturelles et culturelles inoubliables. Les vols entre Alger et Paris complètent cette offre, facilitant les échanges professionnels et touristiques.

Des tarifs imbattables à ne pas manquer

Air France propose des tarifs promotionnels exceptionnels pour des destinations variées. Par exemple, un aller-retour vers Ottawa est disponible dès 104 039 DA, tandis que Pékin est accessible à partir de 105 526 DA.

Les voyageurs peuvent également se rendre à Chicago pour 108 498 DA ou à Toronto dès 113 339 DA. Pour ceux qui souhaitent explorer Vancouver, le tarif commence à 146 003 DA, et Santiago du Chili est proposé à partir de 178 977 DA. Les vols vers Paris sont également attractifs, avec des prix débutant à 22 344 DA.

Ces tarifs incluent les taxes, surcharges et frais de réservation, mais peuvent varier selon les disponibilités. Il est essentiel de vérifier les conditions liées aux bagages, modifications et remboursements.

Les correspondances à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle peuvent également influencer l’expérience de voyage. Les prix définitifs sont garantis uniquement après l’obtention d’une référence de réservation. Profitez de ces offres en réservant directement sur le site d’Air France avant le 22 octobre 2026.