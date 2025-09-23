Airbags Takata défectueux : L’Algérie touchée par un rappel massif, voici les véhicules concernés

L’Algérie est actuellement confrontée à une situation préoccupante dans le secteur automobile. En effet, un rappel massif de véhicules équipés d’airbags Takata défectueux a été lancé, touchant ainsi un grand nombre de conducteurs algériens. Cette opération concerne plusieurs marques et modèles de voitures circulant sur les routes du pays.

Dans cet article, nous vous dévoilerons la liste des véhicules concernés par ce rappel. Restez connectés pour en savoir plus sur cette affaire qui secoue l’industrie automobile en Algérie et comprendre les risques liés à ces airbags défectueux.

L’Algérie s’engage dans la bataille contre les airbags défectueux de Takata

En réponse à l’un des plus grands rappels automobiles de l’histoire, l’Algérie a rejoint le combat contre les airbags défectueux du fabricant japonais Takata.

Le ministère de l’Industrie algérien a pris l’initiative en lançant un appel officiel aux propriétaires de véhicules du groupe Stellantis Algérie, qui comprend des marques comme Peugeot, Citroën et Fiat. Les propriétaires sont invités à se rendre auprès des services techniques agréés pour procéder au remplacement gratuit de ces airbags potentiellement dangereux.

Cette mesure préventive fait suite à une série d’incidents liés à ces airbags, qui ont causé plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés à travers le monde.

Le danger caché des airbags Takata

Le problème avec les airbags Takata réside dans le gonfleur qui contient du nitrate d’ammonium, un produit chimique instable. Sous certaines conditions, ce composant peut exploser de manière incontrôlée, projetant des fragments métalliques à l’intérieur du véhicule.

Ce dysfonctionnement a été directement lié à plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés dans le monde. Les zones chaudes et humides, comme en Algérie, accélèrent la dégradation chimique du gonfleur, rendant l’airbag plus instable avec le temps. C’est pourquoi les autorités algériennes ont lancé une alerte, invitant les conducteurs à faire remplacer ces airbags potentiellement dangereux.

Stellantis Algérie prend des mesures pour la sécurité de ses clients

Stellantis Algérie a pris l’initiative d’appeler les propriétaires de Citroën C3, C4, DS3, DS4 et DS5, fabriqués entre 2009 et 2019, à vérifier si leurs véhicules sont concernés par cette campagne de rappel. Les propriétaires peuvent le faire en ligne via le site officiel de Citroën ou en contactant le numéro 021995050 pour prendre rendez-vous dans un centre agréé.

L’objectif de cette opération est double : prévenir tout accident mortel lié à ces airbags défectueux et se conformer aux normes de sécurité internationales. Cette démarche souligne également l’engagement de Stellantis Algérie envers la sécurité de ses clients, affirmant que celle-ci n’est pas négociable.