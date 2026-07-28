Aït Ouamar prend les rênes de l’USMA et relance des dossiers en attente

L’USM Alger amorce une nouvelle ère avec la nomination de Hamza Aït Ouamar au poste de manager général.

Ancien joueur du club, Aït Ouamar revient après une pause, succédant à Saïd Allik. Sa réintégration semble déjà porter ses fruits, renforçant la cohésion et l’engagement au sein de l’équipe.

Nomination de Hamza Aït Ouamar à l’USM Alger

Hamza Aït Ouamar fait son retour à l’USM Alger en tant que manager général, un poste qu’il avait déjà occupé avant de partir durant l’intersaison.

Ce retour stratégique intervient après le départ de Saïd Allik, ancien directeur sportif du club. La direction de l’USM Alger exprime sa confiance en Aït Ouamar, soulignant ses compétences et son expérience précieuses.

🚨 Hamza Ait Ouamer est le nouveau manager général du club. (Officiel) pic.twitter.com/1aNV1CE1ee — USMA Xtra (@USMAXtra) July 25, 2026



Connaissant bien les spécificités et les valeurs du club, Aït Ouamar est perçu comme un atout majeur pour renforcer l’administration et soutenir le projet sportif de l’USMA.

Sa nomination marque une nouvelle phase pour le club, avec des signes positifs tels que la prolongation de contrat du capitaine Saadi Radouani.

Impact immédiat de la nomination d’Aït Ouamar

La nomination d’Aït Ouamar a eu un impact immédiat sur l’USM Alger, illustré par la prolongation de contrat du capitaine Saadi Radouani.

Ce geste symbolique montre une volonté de stabiliser l’équipe et de résoudre les tensions internes. La présence du président Billel Nouiouia à un entraînement souligne l’engagement de la direction dans cette nouvelle phase.

Malgré ces avancées, des rumeurs de tensions persistent, notamment concernant des grèves et des réclamations de primes liées à la Coupe de la Confédération. Ces défis devront être adressés pour assurer une cohésion durable au sein du club.

Parcours de Hamza Aït Ouamar

Hamza Aït Ouamar a marqué le football algérien par son passage dans des clubs prestigieux tels que l’USM Alger, le CR Belouizdad et l’ES Sétif.

Sa carrière de joueur, riche en expériences, s’est achevée en 2020, mais elle a laissé une empreinte indélébile dans le milieu. Son retour à l’USM Alger en tant que manager général s’appuie sur cette solide expérience.

Sa connaissance approfondie du club et de ses valeurs fait de lui un pilier de confiance pour la direction et les supporters. Aït Ouamar est perçu comme l’homme idéal pour relancer les dossiers en attente et stabiliser l’équipe, grâce à sa vision stratégique et son engagement envers le club.