Akbou propulse le CSC à la deuxième place de la Ligue 1, une ascension à revivre en vidéo

L’Olympique Akbou et le CS Constantine se hissent provisoirement à la deuxième place du classement de la Ligue 1 Mobilis, suite à leurs victoires respectives lors de la 17e journée.

Le gardien Juba Yesli d’Akbou s’est distingué par sa performance, tandis que le MCO reste en milieu de tableau. Découvrez les détails de ces rencontres et les prochains matchs à venir.

L’Olympique Akbou et le CS Constantine, nouveaux dauphins de la Ligue 1 !

Grâce à leurs victoires respectives lors de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, l’Olympique Akbou et le CS Constantine se sont hissés à la deuxième place du classement.

⚽ Akbou frappe fort à Oran

Pendant ce temps, le CSC s’impose au bout du suspense et grimpe sur le podium pic.twitter.com/zSIwKGkDLq — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) February 3, 2026



L’Olympique Akbou a triomphé face au MC Oran (1-0) en déplacement, grâce notamment à une performance remarquable de leur gardien Juba Yesli qui a réalisé trois arrêts décisifs.

De son côté, le CS Constantine a remporté une victoire précieuse mais difficile contre l’ES Mostaganem (2-1) à domicile.

Ces succès permettent aux deux équipes de rejoindre provisoirement le MC Alger en tête du classement.

Quel impact pour les autres clubs de la Ligue 1 ?

Après cette 17e journée, le MCO se retrouve à la 9e place, ex aequo avec la JS Kabylie et le MB Rouissat, tous trois totalisant 23 points.

L’ES Mostaganem, malgré une résistance farouche face au CS Constantine, reste avant-dernier avec seulement douze unités, se rapprochant dangereusement de la zone de relégation.

Les prochains matchs promettent d’être décisifs, notamment ceux opposant l’USM Khenchela à l’ASO Chlef, le MC El Bayadh au MB Rouissat, ainsi que la rencontre entre la JS Saoura et l’ES Sétif. Ces confrontations pourraient bouleverser le classement actuel.

Et maintenant, quels défis attendent nos leaders ?

Les prochains défis pour l’Olympique Akbou et le CS Constantine seront de taille. En effet, plusieurs matchs ont été reportés, impliquant des clubs tels que la JS Kabylie, l’ES Ben Aknoun, le Paradou AC, le CR Belouizdad, le MC Alger et l’USM Alger.

Ces reports sont dus à la participation de certains de ces clubs aux compétitions continentales de la CAF.

La JSK et le MCA, par exemple, sont engagés en Ligue des champions, tandis que l’USMA et le CRB sont en lice en Coupe de la Confédération.

Ces matchs continentaux, prévus pour le week-end prochain, pourraient avoir un impact significatif sur le classement de la Ligue 1 Mobilis.