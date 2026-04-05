Akbou s’empare de la seconde place en Ligue 1, le MCO à ses trousses, les détails en vidéo

La 25e journée de la Ligue 1 Mobilis de football a été marquée par des surprises et des rebondissements.

L’Olympique Akbou a arraché un match nul contre le MB Rouissat, tandis que le CS Constantine a été surpris à domicile par le MC Oran.

Ces résultats ont bouleversé le classement, avec l’O.Akbou qui se hisse à la deuxième place. La lutte pour le maintien s’intensifie également en bas du tableau.

L’Olympique Akbou s’empare de la seconde place, un exploit inattendu !

Un match nul haletant entre l’Olympique Akbou et le MB Rouissat a permis à l’équipe d’Akbou de grimper à la deuxième place du classement de la Ligue 1 Mobilis.

Le but salvateur marqué par Arezki Hamroune dans les ultimes secondes a arraché le match nul, offrant un point précieux à son équipe.

Avec ce résultat, l’Olympique Akbou rejoint la JS Saoura avec 40 points, se positionnant juste derrière le leader indétrônable, le MC Alger. Un exploit inattendu pour les Akbouciens qui continuent de surprendre dans cette compétition.

Le MCO surprend le CS Constantine, une remontée spectaculaire ?

Le MC Oran a créé la surprise en s’imposant face au CS Constantine lors de l’ouverture de la 25e journée.

L’unique but du match a été marqué à la 20e minute, ajoutant du piquant à cette rencontre déjà tendue qui a vu un joueur de chaque équipe être expulsé.

Grâce à cette victoire, le MCO confirme son réveil avec une deuxième victoire consécutive et grimpe à la 4e place du classement avec 39 points.

De son côté, le CSC peine à retrouver sa forme et enchaîne un quatrième match sans victoire, se positionnant à la 5e place avec 38 points.

La lutte pour le maintien, qui sortira indemne ?

La fin de la 25e journée s’annonce palpitante avec six matchs au programme. Le MC Alger, leader incontesté, se déplace à Béchar pour un duel attendu contre la JS Saoura. Un match qui pourrait rebattre les cartes en tête du classement.

En bas du tableau, l’enjeu est tout aussi crucial. Paradou AC et ES Mostaganem, ex-aequo avec 17 points, affrontent respectivement l’USM Khenchela et le CR Belouizdad.

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Le MC El-Bayadh, bon dernier, accueille la JS Kabylie. Ces trois équipes relégables joueront leur survie dans l’élite.