Akbou triomphe en Ligue 1, Chlef fait sensation à Mosta, la vidéo qui fait le buzz

L’Olympique Akbou a démarré la 8e journée de Ligue 1 en beauté, en s’imposant face au MC El Bayadh lors d’un match tendu.

Malgré une victoire sur le fil, l’entraîneur Lotfi Amrouche reste critique quant à la performance de son équipe. Pendant ce temps, l’ASO Chlef n’a pas été en reste, remportant également son match contre Mostaganem.

L’Olympique Akbou, un triomphe sous pression en Ligue 1

En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique Akbou a brillamment remporté son match, mettant ainsi une pression intense sur le leader actuel, la JS Saoura.

Ce match décisif s’est déroulé au stade de l’Unité Maghrébine de Bejaia, où les Akbouciens ont su rebondir après leur défaite lors du précédent sommet contre Béchar.

Le seul but de la rencontre a été marqué à la 78e minute par Toufik Addadi, qui a réussi un coup-franc direct impressionnant, portant son total à trois buts cette saison. Ce score final de 1-0 confirme la victoire méritée de l’Olympique Akbou.

Amrouche, un entraîneur insatisfait malgré la victoire ?

Malgré cette victoire, l’entraîneur Lotfi Amrouche n’a pas caché son insatisfaction quant à la performance de son équipe.

En effet, il semble que le rendement des Akbouciens face au MC El Bayadh, actuellement avant-dernier du classement de Ligue 1, n’était pas à la hauteur de ses attentes.

Cette insatisfaction pourrait s’expliquer par le fait que l’Olympique Akbou a eu du mal à trouver la faille face à une équipe en difficulté dans le championnat.

Une situation qui soulève des interrogations sur la capacité de l’équipe à maintenir la pression sur le leader, la JS Saoura.

ASO Chlef fait sensation à Mostaganem : retour sur un match haletant !

Le match entre l’ASO Chlef et Mostaganem a été marqué par une première mi-temps équilibrée, où aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le dessus.

Cependant, dès le début de la seconde période, l’ESM a commencé à mettre la pression.

Malgré les efforts de l’ESM, c’est Sedahine qui a finalement marqué le seul but du match à la 64e minute.

Les tentatives d’égalisation de Djamel Benlamri et ses coéquipiers ont été vaines, stoppées par le gardien Abderrahmane Medjadel, impérial dans les cages.