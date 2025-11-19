Akhannouch met en lumière les avancées du gouvernement : soutien social, santé, emploi… des progrès qui comptent vraiment

Découvrez comment le gouvernement marocain, sous la houlette du Rassemblement National des Indépendants (RNI), met en œuvre une vision stratégique axée sur le développement territorial et l’écoute des réalités locales.

Des millions de familles bénéficient d’un soutien social et salarial accru, tandis que la région Casablanca-Settat se positionne comme un moteur économique clé, malgré certains défis.

Une vision stratégique pour un développement territorial équilibré

Le gouvernement marocain continue de mettre en œuvre ses projets de réforme et programmes, avec une attention particulière portée au développement territorial.

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique du « Maroc ascendant« , une vision promue par Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Akhannouch insiste sur une approche pragmatique et stratégique, basée sur l’écoute des réalités locales.

Il souligne que malgré les progrès réalisés ces dernières années, la mission de bâtir un Maroc prospère, juste et équitable n’est pas encore achevée.

Impacts concrets des actions gouvernementales sur les familles marocaines

Les actions du gouvernement ont eu un impact direct et positif sur la vie de plus de 4 millions de familles marocaines.

4 M Familles concernées Plus de quatre millions de ménages ont été directement touchés par les mesures sociales déployées par le gouvernement.

Ces dernières ont bénéficié d’un soutien social direct, avec des aides financières variant entre 500 et 1 200 dirhams par mois.

De plus, la généralisation de la couverture médicale a permis d’unifier le système de protection sanitaire, garantissant ainsi une meilleure accessibilité aux soins pour tous.

Par ailleurs, des augmentations salariales ont été mises en œuvre dans les secteurs public, privé et agricole, profitant à un grand nombre de familles.

L’augmentation de mon salaire m’a permis de mieux gérer mes dépenses mensuelles. Je vois enfin une amélioration concrète pour ma famille. Youssef, 34 ans, ouvrier agricole

Enfin, grâce au programme d’aide au logement, plus de 55 000 ménages ont pu acquérir leur résidence principale, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Casablanca-Settat : un moteur économique face à des défis

La région de Casablanca-Settat, pilier économique du Royaume, est confrontée à des défis nécessitant une accélération des projets structurants.

Nabila Rmili et Yassine Oukacha, membres du RNI, soulignent l’importance de la participation citoyenne, de l’action collective et de l’engagement des jeunes pour un développement harmonieux et inclusif de la région.

Le programme « Massar Al-Injazat » joue un rôle crucial dans cette dynamique.

Il vise à évaluer les réalisations du gouvernement et à renforcer la communication avec les citoyens, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux et à une plus grande implication de tous dans le développement de la région.