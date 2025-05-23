Al Boraq TGV : Panne technique majeure à Kénitra, voici les détails de l’incident

Le réseau ferroviaire marocain a récemment été le théâtre d’un incident technique majeur. Le train à grande vitesse Al Boraq, reliant Tanger à Casablanca, a connu une panne importante à Kénitra. Cet événement a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les usagers et les observateurs du secteur. Dans cet article, nous allons vous fournir tous les détails concernant cette panne, en mettant l’accent sur ses causes, ses conséquences et les mesures prises pour y remédier.

Restez connectés pour découvrir toutes les informations relatives à cet incident qui a marqué l’histoire du transport ferroviaire au Maroc.

Arrêt imprévu du TGV « Al Boraq » entre Tanger et Casablanca

Lundi matin, une interruption inopinée a perturbé le trajet du TGV « Al Boraq », reliant les villes de Tanger et Casablanca. Sans préavis, le train à grande vitesse s’est immobilisé à Kénitra, contraignant les voyageurs à poursuivre leur parcours à bord d’un train classique. L’incident, qui a suscité la frustration de nombreux passagers dont des touristes, est survenu aux alentours de 10 heures.

Selon l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), cette coupure est attribuée à un dommage causé à un câble à fibre optique lors de travaux près de la gare de Kénitra. Cet incident a temporairement paralysé le service « Al Boraq » et perturbé le trafic ferroviaire traditionnel entre Kénitra et Casablanca.

Impact de l’incident technique sur le trafic ferroviaire

La dégradation du câble à fibre optique a eu des répercussions notables sur le trafic ferroviaire. En effet, la liaison classique entre Kénitra et Casablanca a été perturbée, occasionnant des retards et des désagréments pour les usagers. Les voyageurs ont dû faire face à une situation inconfortable, avec des retards imprévus et des changements de trains non planifiés.

L’ONCF a toutefois réussi à rétablir la circulation normale des trains vers midi, grâce à la mobilisation rapide de ses équipes. L’Office a présenté ses excuses aux clients affectés par cet incident et les a remerciés pour leur compréhension.

Réaction de l’ONCF face à l’incident

Face à cet incident, l’ONCF a réagi promptement. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’Office a exprimé ses excuses aux clients pour les désagréments occasionnés par cette interruption imprévue. Il a également tenu à remercier les usagers pour leur patience et leur compréhension face à cette situation exceptionnelle.

L’ONCF a souligné l’efficacité de ses équipes qui ont réussi à rétablir la circulation normale des trains vers midi, limitant ainsi l’impact de cet incident sur le trafic ferroviaire. Cet événement met en lumière l’importance d’une maintenance rigoureuse du réseau ferroviaire pour garantir un service optimal aux voyageurs.