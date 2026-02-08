Al Hoceima secouée par un tremblement de terre ce samedi, la population en alerte

Nasser Jebbour, directeur de l’Institut National de Géophysique, a annoncé un séisme de magnitude 3,8 survenu samedi dernier dans la région de Taourirt, province d’Al Hoceïma.

Cette zone, qui a connu plusieurs secousses ces dernières années, est en activité sismique continue depuis 2021.

Un séisme de magnitude 3,8 secoue Al Hoceima

Nasser Jebbour, le directeur de l’Institut National de Géophysique, a fait part d’un tremblement de terre de magnitude 3,8 sur l’échelle de Richter.

Ce phénomène sismique a été enregistré ce samedi, aux alentours de 1h16, dans la région de Taourirt, qui fait partie de la province d’Al Hoceïma.

Certains résidents de la région ont ressenti cette secousse. Jebbour a rappelé que la province d’Al Hoceïma est régulièrement sujette à des activités sismiques de diverses intensités, du fait de sa position géographique dans une zone de forte activité sismique depuis 2021.

La secousse ressentie par les habitants

Les habitants de Taourirt ont été surpris par la secousse. Certains d’entre eux ont témoigné avoir ressenti une forte vibration, bien que de courte durée. La surprise et l’inquiétude étaient palpables dans leurs voix.



Malgré l’intensité modérée du séisme, il a suscité une certaine anxiété parmi la population, rappelant que la province d’Al Hoceïma est une zone à risque sismique.

Cet événement a ravivé le souvenir des précédentes secousses ressenties ces dernières années.

Al Hoceima : une zone à activité sismique continue depuis 2021

La province d’Al Hoceïma est située dans une zone de forte activité sismique, ce qui explique la fréquence des secousses de magnitudes variables enregistrées ces dernières années.

Depuis 2021, cette activité sismique ne cesse de se manifester, mettant les habitants et les autorités locales en alerte constante.

3,8 Magnitude enregistrée Le séisme détecté à Taourirt présente une intensité modérée, suffisante pour être ressentie par la population sans provoquer de dégâts majeurs.

Cette situation pose un défi majeur pour les autorités locales qui doivent mettre en place des mesures préventives et réactives pour minimiser les risques et gérer efficacement les conséquences potentielles de ces tremblements de terre.

Les habitants, quant à eux, doivent apprendre à vivre avec cette réalité et à adopter des comportements sécuritaires face à ces phénomènes naturels imprévisibles.