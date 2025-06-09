Alerte à Manouba : Deux feux dévastateurs ravagent 27 hectares de terres agricoles

La tranquillité de la région de Manouba a été brutalement interrompue par deux incendies dévastateurs qui ont ravagé 27 hectares de terres agricoles. Un événement tragique qui soulève une fois de plus des questions sur la sécurité et la protection de nos espaces verts face aux flammes destructrices. Dans cet article, nous allons explorer les détails de ces feux, leurs conséquences sur l’agriculture locale et les mesures prises pour contrôler la situation.

Restez avec nous pour comprendre l’ampleur de cette catastrophe et découvrir comment elle affecte la vie des habitants de Manouba.

Contrôle réussi des incendies agricoles à Manouba

Les équipes conjointes de la protection civile et de la direction des forêts de Manouba ont réussi à contenir deux incendies dévastateurs dans les exploitations agricoles d’El Mansoura et El Mohreen. L’intervention rapide et efficace a permis de maîtriser les flammes en environ quatre heures, évitant ainsi leur propagation vers d’autres champs céréaliers.

Au total, 27 hectares de cultures, principalement du blé, de l’orge et des résidus de moisson, ont été ravagés. Quatre camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, avec une répartition stratégique des équipes entre les deux sites.

Impact des incendies sur les cultures à Manouba

Les dégâts causés par ces incendies sont considérables, avec une perte de 27 hectares de cultures. Les champs de blé et d’orge ont été les plus touchés, ainsi que les résidus de moisson. Malgré l’ampleur des dommages, l’intervention rapide et coordonnée des services a permis de limiter la propagation des flammes vers d’autres zones céréalières.

Cette efficacité démontre l’importance d’une bonne coordination entre les différents acteurs en cas d’urgence. Toutefois, ces incendies soulignent la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures préventives renforcées pour protéger nos ressources agricoles.

Appel à la prévention et à la sensibilisation face aux risques d’incendie

Le gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaïeb, et le responsable par intérim de la délégation régionale au développement agricole ont insisté sur l’importance d’une coordination renforcée et d’une sensibilisation accrue aux risques d’incendie. Ils ont souligné la nécessité de respecter les consignes de sécurité dans les zones céréalières et fourragères, surtout en période de chaleur intense.

Karim Saâd a également noté des températures élevées dans la région et rappelé que plusieurs incendies similaires s’étaient produits récemment, causant des dommages limités grâce à l’efficacité des interventions et aux mesures de prévention.