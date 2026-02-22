Alerte à Skikda : une vague d’intoxications alimentaires frappe la résidence universitaire

Une intoxication alimentaire collective a récemment touché plusieurs étudiants de la résidence universitaire « El Hadaïk 07 » à Skikda, majoritairement issus de l’École normale supérieure des enseignants de l’enseignement technologique d’Azzaba.

Le recteur de l’Université 20 Août 1955 de Skikda et le ministre de l’Enseignement supérieur ont suivi de près cette situation préoccupante.

Intoxication alimentaire à skikda : les étudiants de l’ENS d’Azzaba en première ligne

Une vague d’intoxication alimentaire a frappé la résidence universitaire « El Hadaïk 07 » à Skikda, affectant un grand nombre d’étudiants.

L’incident, survenu dans la nuit de vendredi à samedi, a principalement touché les élèves de l’École normale supérieure des enseignants de l’enseignement technologique d’Azzaba.

Le recteur de l’Université 20 Août 1955 de Skikda, le professeur Boufnidi Toufik, a rapidement pris connaissance de la situation et s’est rendu sur place pour évaluer l’état de santé des étudiants concernés.

Les structures de santé locales ont assuré la prise en charge des victimes, sans qu’aucun cas grave ne soit signalé.

Comment les autorités ont-elles réagi face à cette crise sanitaire ?

Face à cette situation d’urgence, le recteur de l’Université 20 Août 1955 de Skikda, le professeur Boufnidi Toufik, s’est immédiatement rendu sur les lieux.

Il a visité plusieurs structures de santé, dont l’hôpital Abdelrazak Bouhara et la polyclinique Barakat Ez-Zahra, qui ont pris en charge les étudiants intoxiqués.

Parallèlement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a suivi de près l’évolution de la situation.

L’université a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité sanitaire au sein des résidences universitaires, pour éviter la répétition de tels incidents.

L’intoxication alimentaire : un danger sous-estimé ?

Fréquente et potentiellement grave, l’intoxication alimentaire est un problème de santé publique souvent négligé. Les symptômes typiques incluent nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.

Si ces signes peuvent sembler bénins, leur aggravation peut entraîner des complications sérieuses comme la déshydratation ou des infections sévères.

Les autorités sanitaires recommandent le respect strict des règles d’hygiène et une vigilance accrue quant à la qualité des aliments consommés.

En cas de suspicion d’intoxication alimentaire, il est conseillé de consulter rapidement un professionnel de santé et d’éviter l’automédication.