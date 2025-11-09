Alerte au plomb dans le Khôl local, une étude algérienne tire la sonnette d’alarme

Une récente étude en Algérie soulève des inquiétudes sur la sécurité du khôl, un produit cosmétique largement utilisé.

En effet, une majorité de ce produit commercialisé localement contiendrait des niveaux alarmants de plomb. Face à cette découverte, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur (APOCE) appelle à une action urgente des autorités sanitaires.

Le khôl local, un danger insoupçonné pour la santé publique

En Algérie, le khôl est largement utilisé pour des raisons esthétiques et symboliques. Perçu comme un produit naturel et inoffensif, il fait partie intégrante de la culture locale.

Cependant, une récente étude a mis en lumière un risque sanitaire majeur lié à son utilisation. La majorité du khôl vendu localement contiendrait des quantités alarmantes de plomb.

Les femmes qui l’utilisent régulièrement présentent un taux de plomb dans le sang significativement plus élevé que celles qui n’y ont jamais recours. Cette découverte soulève des préoccupations sérieuses pour la santé publique.

L’APOCE, un acteur clé dans la lutte contre les produits dangereux

Face à cette menace pour la santé publique, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur (APOCE) joue un rôle essentiel.

Elle veille à la qualité des produits sur le marché national et met en garde contre les dangers des articles non contrôlés.

Elle encourage également les consommateurs à être vigilants quant à l’origine des produits cosmétiques et à privilégier ceux dont la composition est vérifiée.

On pense utiliser un produit naturel, mais découvrir qu’il peut contenir du plomb fait vraiment peur. On se demande comment un article aussi courant peut être si dangereux.

Radia, 32 ans, utilisatrice habituelle du khôl

L’APOCE s’efforce ainsi de protéger les consommateurs contre les risques liés à l’utilisation de produits potentiellement dangereux.

Quelles mesures face à cette menace sanitaire ?

L’APOCE appelle à une réaction urgente des autorités sanitaires. Elle préconise le renforcement des normes, l’augmentation des analyses et le retrait des produits dangereux du marché.

En espérant que cette étude incite les autorités à agir rapidement, l’association encourage également la population à être plus prudente, notamment en ce qui concerne le khôl traditionnel vendu sans contrôle préalable.