Alerte : Campagne de prévention contre les feux de récoltes lancée dans le sud – Voici les wilayas concernées

Face à l’augmentation alarmante des feux de récoltes dans le sud, une campagne de prévention a été lancée pour sensibiliser les agriculteurs et la population locale aux dangers et aux conséquences désastreuses de ces incendies. Cet article dévoilera les wilayas concernées par cette initiative cruciale.

En cette année 2025, où la question environnementale est plus que jamais au cœur des préoccupations, il est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos terres et nos ressources. Restez connectés pour en savoir plus sur cette campagne de prévention et les actions mises en place.

Lancement de la campagne de prévention contre les feux de récolte par la Protection civile

La Protection civile a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation et de lutte contre les incendies de récoltes, à partir de ce mardi depuis la wilaya d’Adrar. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel de prévention de l’institution, ciblera plusieurs régions du sud du pays, notamment Adrar, Timimoune, El Menaa, Ain Salah, El Oued, Béni Abbes, Ouargla, Ghardaïa, Illizi et in Guezzam.

L’objectif est de minimiser les pertes importantes causées chaque année par ces incendies, souvent dus au non-respect des règles de prévention.

Les causes principales des feux de récolte

Chaque année, de nombreux incendies de récoltes sont recensés par la Protection civile, entraînant des pertes économiques significatives. L’analyse des statistiques des cinq dernières années révèle que la majorité de ces sinistres sont principalement dus à la négligence des règles et consignes de prévention.

De plus, le manque d’équipements adéquats tels que les extincteurs et les citernes d’eau, ainsi que l’ignorance des agriculteurs et des investisseurs agricoles sur les principes de première intervention pour contrôler l’incident avant l’arrivée des secours, contribuent également à l’aggravation de la situation.

Objectifs et mesures de la campagne de prévention

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) vise, à travers cette campagne, à sensibiliser les agriculteurs sur l’importance du respect des mesures préventives contre les incendies. Il est crucial d’adopter des dispositions spécifiques pendant et après le processus de récolte pour minimiser les risques.

La DGPC s’engage également à accompagner les agriculteurs dans la mise en place d’un dispositif opérationnel de proximité, équipé de moyens d’intervention efficaces. L’objectif est de maîtriser rapidement les incendies dès leur déclenchement, réduire les pertes et leur impact économique, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire du pays.