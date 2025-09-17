Alerte circulation : déviation partielle près du Centre de traumatologie de Ben Arous, voici les détails

Une situation de circulation inhabituelle se présente près du Centre de traumatologie de Ben Arous. En effet, une déviation partielle a été mise en place, perturbant ainsi le flux habituel des véhicules.

Cet article vous fournira tous les détails nécessaires pour comprendre l’origine de cette modification et comment elle pourrait affecter vos trajets quotidiens. Que vous soyez un résident local ou un visiteur occasionnel, ces informations vous aideront à planifier efficacement vos déplacements dans cette zone.

Détournement partiel de la circulation sur la route régionale n°22 annoncé par le ministère de l’Équipement et de l’Habitat

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a récemment déclaré qu’un détournement partiel de la circulation sera mis en œuvre sur la route régionale n°22, près du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des travaux d’élargissement de l’entrée sud de la capitale – tranche n°3, sera effective les nuits du mercredi 17 et jeudi 18 septembre, de 22h00 à 05h00.

Les conducteurs se dirigeant vers Tunis seront redirigés vers la route menant à Hammamet, temporairement ouverte dans les deux sens sur une distance d’environ 100 mètres. Le ministère exhorte tous les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation mise en place.

Travaux d’élargissement et démolition de l’ancien pont : les raisons du détournement

Le détournement est nécessaire pour permettre la réalisation de deux projets majeurs. Le premier concerne l’élargissement de l’entrée sud de la capitale, une opération visant à améliorer la fluidité du trafic dans cette zone très fréquentée. Le second projet est la démolition de l’ancien pont qui enjambe la route régionale 22 près du centre. Cette structure vieillissante doit être remplacée pour garantir la sécurité des usagers.

Ces travaux, réalisés principalement la nuit pour minimiser les perturbations, nécessitent un réaménagement temporaire de la circulation. Les conducteurs sont invités à suivre attentivement la signalisation mise en place et à adapter leur vitesse aux conditions de chantier.

Appel à la prudence et respect de la signalisation : consignes pour les automobilistes

Les conducteurs se dirigeant vers Tunis sont invités à emprunter une route alternative menant à Hammamet. Cette voie, exceptionnellement ouverte dans les deux sens sur une distance d’environ 100 mètres, permettra aux usagers de contourner le chantier avant de reprendre leur itinéraire initial.

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat insiste sur l’importance du respect de la signalisation mise en place et appelle à la prudence. Il recommande également une réduction de la vitesse au niveau du chantier afin de garantir la sécurité de tous. Ces mesures, bien que temporaires, sont essentielles pour assurer une circulation fluide et sécurisée pendant la durée des travaux.